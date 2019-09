Belford Roxo investe pesado na ampliação da Educação Infantil

Município trabalha para se adequar na meta número um do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece a abrangência que o segmento deve alcançar

Pensando no desenvolvimento da Educação Infantil, a cidade de Belford Roxo está trabalhando para se adequar na meta número um do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece a abrangência que o segmento deve alcançar. Essa é uma meta progressista, onde 100% das crianças de 4 e 5 anos de idade devem estar frequentando a pré-escola até 2024 e 50% das crianças, a partir do nascimento até o dia que antecede o aniversário de 4 anos, devem estar na educação infantil, em creche ou instituição equivalente. Atualmente, o município conta com 22 creches e 29 escolas que atendem os 7.197 alunos da educação infantil.

Só em 2019, o município já inaugurou até o momento cinco unidades escolares de Educação Infantil. Meta é que 100% das crianças de 4 e 5 anos de idade estejam frequentando a pré-escola até 2024, com atendimento de creches e pré-escola: Creche Municipal Manoel da Silva Curty, Creche Municipal Sargento Welerson Lopes “Leleço”, Creche Municipal Jorge Victor de Almeida, Espaço Infantil Manoel Gomes e Creche Municipal Professora Tânia Maria da Silva Lima. Ao todo, foram 900 novas vagas para as crianças do município. Mais unidades estão em construção e serão entregues em breve para a população.

Formações continuadas

Além dessas inaugurações, a Educação Infantil do município vem avançando em suas formações acadêmicas com os profissionais dessa etapa de ensino. Até agosto de 2019 foram realizadas cinco formações continuadas para estimuladores e professores, além das assessorias da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A Divisão de Educação Infantil foca na ampliação urgente das vagas em creches e pré-escolas, sem deixar de lado a manutenção e melhoria da qualidade de ensino. “Para complementar e estruturar o local da base do aprendizado de nossas crianças, as unidades contam com uma merenda balanceada feita por nutricionistas da Secretaria de Educação, além de todas receberem novos eletrodomésticos e algumas passarem por reforma”, acrescentou o secretário de Educação, Denis Macedo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo