Belford Roxo inicia vacinação em jovens com comorbidades

A Prefeitura de Belford Roxo começa hoje a campanha para a vacinação de jovens com comorbidades. A primeira faixa é a de 17 anos. A segunda a de 16 e a terceira a de 15. O horário é das 8h às 17h. No próximo sábado haverá o mutirão para os jovens de 15 a 17 anos (com comorbidades) e para pessoas acima de 18 anos (sem comorbidades). Neste dia, a imunização vai das 8h ao meio-dia.

Para os casos de comorbidades, a pessoa deve levar identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência, atestado e/ou laudo médico que demonstre pertencer ao grupo de comorbidades ou as três últimas receitas com validade máxima de seis meses (documentos originais e cópias).

Processo adiantado

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que o município está com processo de vacinação adiantado, o que possibilita imunizar as faixas etárias de 15 a 17 anos com comorbidades. “É importante termos vários segmentos etários da população imunizados, pois fechamos assim um grande cinturão de proteção contra a Covid-19”, avaliou o secretário.

Veja as datas de vacinação

Jovens com comorbidades: 01/09 (17 anos); 02/09 (16 anos); 03/09 (15 anos). De segunda a sexta-feira – 8h às 17h (pessoas sem comorbidades – acima de 18 anos.

Repescagem: sábado (04/09) – Com comorbidades (pessoas com 17,16 e 15); sem comorbidades (pessoas acima de 18 anos).

Locais de vacinação: drive thru (primeira e segunda dose) – Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro

1ª dose e 2ª dose

Policlínica de Heliópolis; Policlínica Itaipu; Policlínica Parque Amorim; Policlínica Parque São José; Policlínica Wona; Policlínica de Santa Maria; USF Maria Anésia de Araújo Silva (Jardim Glaucia/Redentor); Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles (Centro, próximo à Via Dutra); Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema (Nova Aurora); Ciep Municipalizado Constantino Reis (São Bernardo); USF Antonio Francisco Ribeiro; USF Ererê; USF Rosa Sá Lourenço; USF Parque dos Ferreiras.

Somente a 2ª dose

Policlínica Neuza Brizola; Policlínica Nova Aurora

Grávidas e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos)

A vacinação contra a Covid-19 das gestantes e puérperas acima de 18 anos está sendo feita na Clínica da Mulher (Rua Dona Joaquina, s/n, Centro), de 8h ao meio-dia.

É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo, atestado e/ou laudo médico que demonstre pertencer ao grupo de comorbidades ou as três últimas receitas com validade máxima de seis meses (documentos originais e cópias).

Belford Roxo faz testes rápidos na Praça do Wona e na Praça de Heliópolis

A Prefeitura realiza hoje, das 9h às 14h, na Praça de Heliópolis e na Praça do Wona, os testes rápidos para a detecção da Covid-19. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, mais de 120 mil pessoas fizeram o teste no município.

Para fazer o teste é necessário levar cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência. O resultado fica pronto dentro de 10 minutos e os munícipes já saem do local com os medicamentos, quando necessário.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou que os testes são grandes aliados do município no combate à Covid-19. “Estamos em diversas frentes combatendo esta doença que já matou milhares de brasileiros. Os testes são eficazes. Os casos positivos já serão encaminhados para tratamento nas unidades de saúde”, finalizou.