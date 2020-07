Belford Roxo inicia ‘Mutirão nos Bairros’ com diversos serviços de infraestrutura

Primeira ação do projeto aconteceu no bairro Babi com limpeza e recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Belford Roxo realizou o Mutirão nos Bairros. A primeira ação do projeto aconteceu no bairro Babi com um conjunto de serviços, desde limpeza até recapeamento asfáltico, que começou na Avenida Atlântica até o centro do bairro alcançando ruas como a dos Advogados, Engenheiros, Avenida Atlântica e Sami. No próximo sábado, a

ação acontece no bairro Bom Pastor.

De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, mais de 100 funcionários se dedicaram o dia todo no mutirão. “Todos os sábados estaremos com obras transformando diversos bairros. No próximo, a ação acontece no bairro Bom Pastor, mas isso não quer dizer que os trabalhos que se iniciaram no Babi vão parar. Iremos terminar tudo durante a semana e colocar iluminação de led”, informou Waguinho, que estava acompanhado de secretários e vereadores.

Ficou no passado

Manoel Barbosa, 66 anos, mora na Rua Engenheiros há 44 anos, destacou que andava atolado no barro. “Precisávamos usar sacos plásticos nos pés para não sujar os transportes públicos. Agora tudo vai melhorar com o novo asfalto, iluminação e uma nova opção de lazer para o bairro”, disse.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo