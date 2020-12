Belford Roxo inicia Campanha de Vacinação Antirrábica

Crédito – Júlio César Ferreira

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal Adjunta de Vigilância em Saúde, iniciou nesta segunda-feira (21/12), no bairro Heliópolis, a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. Devido à pandemia do novo Coronavírus, a vacinação não aconteceu em um único Dia D. A vacinação acontecerá a cada semana, em bairros diferentes, um por vez, para não haver aglomeração, seguindo a determinação do Ministério da Saúde e do Decreto Municipal n° 4.995 de 11/12/2020.

A imunização, que aconteceu durante todo o dia, é voltada para os animais a partir de três meses de idade. Nos casos dos animais de médio e grande porte, é necessário o uso de focinheira. Devido às festividades de fim de ano, a vacinação retornará na segunda semana do mês de Janeiro de 2021.

Não haverá data certa para o fim da campanha, o objetivo é que 65 mil cães e gatos sejam vacinados. Os locais contemplados com as doses serão divulgados semanalmente. A última campanha realizada pelo município foi no ano passado, e foram vacinados cerca de 18 mil animais.