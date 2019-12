Belford Roxo inaugura USF no bairro Nova Aurora

Unidade de Saúde da Família Edir Henrique Gandra atenderá cerca de duas mil famílias da região e irá realizar consultas com médico generalista na área de clínica médica, pediatra, pré-natal e, em breve, odontologia.

Nem mesmo a chuva foi empecilho para a Prefeitura de Belford Roxo inaugurar a Unidade de Saúde da Família Edir Henrique Gandra, no bairro de Nova Aurora, na noite da última quinta-feira. A Unidade atenderá cerca de duas mil famílias da região e irá realizar consultas com médico generalista na área de clínica médica, pediatra, pré-natal e, em breve, odontologia. O espaço conta com quatro consultórios médicos, sala de triagem, recepção, banheiros com acessibilidade, sala de vacinação e consultório odontológico.

Apesar do mau tempo, a população marcou presença para receber o presente desejado há muito tempo. “Estamos felizes, esperamos por uma unidade de saúde aqui há muitos anos. Será de grande utilidade, pois temos idosos e crianças que precisam”, relatou a moradora Efigênia de Oliveira, 33 anos, que mora no bairro desde pequena.

A deputada federal Daniela do Waguinho fez parte da festa sem conseguir esconder a satisfação de presenciar mais uma Unidade de Saúde entregue à população. Daniela ainda aproveitou o momento para entregar nas mãos do Secretário de Saúde, Christian Vieira, um cheque simbólico no valor de R$ 8,5 milhões. O valor será investido na área da Saúde do município. “Hoje é prova clara que estamos colhendo os frutos. Estar aqui é se emocionar.. Podem ter certeza que lá em Brasília eu continuarei lutando e contribuindo para que mais momentos como esse aconteçam”, relatou.

Marca do governo

Para o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, o governo tem como marca fazer pelas pessoas e lugares que mais precisam. “Estou muito feliz. Cada inauguração me dá mais alegria e mais força. É muita coisa boa acontecendo no nosso governo e estamos aqui para isso, para governar por aqueles que mais precisam”, afirmou.

Homenagem a uma das primeiras parteiras de Nova Aurora

O nome da USF é em homenagens a uma das primeiras parteiras de Nova Aurora, que foi casada com um dos primeiros comerciantes do bairro, José Gandra. O casal teve sete filhos e Dona Edir era avó do vereador da região Markinho Gandra. “É muito emocionante para mim e minha família esse momento, é um filme que passa na cabeça. Hoje só tenho a agradecer, pois temos um Prefeito que respeita a história do povo de Belford Roxo”, comentou o vereador emocionado.

As Unidades de Saúde da Família funcionam como espécie de porta de entrada para os atendimentos em saúde, além de assistência desenvolvida por equipe multiprofissional na própria Unidade e também nos domicílios próximos.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo