Belford Roxo inaugura USF e Centro de Fisioterapia no Parque Amorim

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou no bairro Parque Amorim a Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Augusta de Oliveira Brasil com capacidade para atender 100 pessoas por dia, das 8h às 17h, e o Centro de Fisioterapia Rúbia Medeiros. Mais duas unidades de saúde para fortalecer e cobrir a área do Lote XV.

A USF terá dois médicos generalistas (profissionais que têm uma visão geral dos pacientes que atendem, podendo orientar quanto à prevenção e tratamento). Os atendimentos serão para clínica geral, pediatria e nutrição. Ela é composta por sala de vacina, administração, recepção, consultório odontológico, três consultórios, copa e banheiros.

Já o Centro de Fisioterapia tem três consultórios, um box de acolhimento, um box de enfermagem, um ginásio de fisioterapia, dois banheiros (masculino e feminino) e um banheiro para pessoas com deficiência, que beneficiará, além do Parque Amorim, moradores dos bairros Vale do Ipê, Wona, Jardim do Ipê e Vasco, entre outros.

Para o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, Waguinho, a saúde é muito importante, pois o restante se conquista. “Estamos fazendo muito pela saúde e hoje as pessoas conseguem realizar ressonância magnética, tomografia e vários exames de imagem com facilidade, pois os investimentos na saúde são de verdade. Vamos inaugurar ainda daqui há alguns dias o centro odontológico do Parque Amorim com mais de 20 cadeiras odontológicas”, anunciou Waguinho.

Ajuda de parlamentares

A deputada federal Daniela do Waguinho afirmou que as pessoas estão felizes com as realizações. “Belford Roxo hoje está sendo a mãe do Estado, porque o prefeito não prioriza só os moradores, pois o SUS é para todos. Fico feliz em contribuir com o avanço do município. Já foram mais de 100 milhões de reais em recursos que consegui em Brasília para a saúde da cidade. Saúde é o bem mais precioso que temos e as pessoas aqui são mais bem cuidadas e acolhidas”, explicou Daniela.

“Estou sempre defendendo os interesses da população na Alerj. Um exemplo eram os bairros que estavam entregues e fomos até o governador e ele prontamente nos ajudou. Conseguimos muitos recursos para investir em obras e em saúde”, disse o deputado estadual Márcio Canella.