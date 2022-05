Belford Roxo inaugura Unidade de Saúde da Família no Xavantes

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, na última sexta-feira (27), no bairro Xavantes, a Unidade de Saúde da Família (USF) Octacílio Ribeiro Silva, que tem previsão para atender 100 pessoas por dia de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A estrutura física é composta por sala de vacinação, administração, recepção, consultório odontológico, três consultórios, copa e banheiros, a unidade vai atender nas especialidades de clínica geral, pediatria, nutrição e odontologia.

De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, a ideia é investir na medicina preventiva com diversas especialidades, evitando assim que a população precise chegar a emergências. “Essa nova unidade é mais uma porta aberta para continuar e dar força a esse trabalho. Já realizamos vários tipos de exames na cidade, desde laboratoriais a exames de imagem. Ainda estamos construindo um grande Complexo Hospitalar com os recursos que os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) mandam para a cidade e eu aplico grande parte na área da saúde”, explicou Waguinho, ao lado do seu vice Marcelo Canella.

Deputada reafirma compromisso

Mais uma vez a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho reafirmou seu compromisso com Belford Roxo. “Sinto-me honrada em estar em Brasília sendo a voz de vocês, garantir seus direitos e trazer uma saúde de qualidade. Estou sempre buscando investimentos para serem aplicados na cidade”, garantiu Daniela, assim como o deputado estadual Márcio Canella. “A melhor decisão que tomei em minha vida política foi estar junto ao Waguinho e Daniela defendendo e garantindo os recursos para Belford Roxo onde o prefeito aplica e faz um bom trabalho no município”, acrescentou o deputado.

Saúde na hora

Durante o evento, o secretário de Saúde, Christian Vieira, lembrou do programa Saúde na Hora, do Governo Federal, que já está instalado e funcionando em 11 unidades de saúde da cidade. “A deputada Daniela do Waguinho conseguiu para a nossa cidade o programa que atende até às 22h de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 12h. A saúde não para”, destacou o secretário.

As irmãs Rita Nilda, 73 anos e Vera Nilza, 70, já estão no bairro há pelo menos 50 anos e garantiram que a região melhorou muito depois das obras. “Agora é só bênção, pois o outro posto de saúde é distante. Aqui acabou o foco onde a população jogava lixo e temos médicos pertinho da gente. Melhorou 100%. Já estamos ansiosas para sermos atendidas, apesar de ter medo de dentista. E ainda vou levar minha família toda. O bairro está cada vez mais valorizado com as obras”, disse Rita.