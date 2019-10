Belford Roxo inaugura Unidade de Saúde da Família em Vilar Novo, em Belford Roxo

Situada na Estrada Parque Várzea do Campo com a Rua Belo Horizonte, o espaço possui recepção, administração, cinco consultórios e vai atender a quatro especialidades

A cidade de Belford Roxo ganhou mais um reforço na saúde. A Unidade de Saúde da Família (USF) Vilar Novo foi inaugurada com especialidades de clínico geral, pediatria, odontologia e generalista (médico da família). Situada na Estrada Parque Várzea do Campo com a Rua Belo Horizonte, o espaço possui recepção, administração, cinco consultórios (sendo um para odontologia), sala de curativo, sala de vacinação, triagem, três banheiros, acessibilidade e paisagismo em uma estrutura de 123m². A equipe é composta por 12 funcionários, incluindo três agentes de saúde, um pediatra, um clínico, um enfermeiro e dois técnicos. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou o Vilar Novo, assim como outros bairros, estão passando por transformações urbanísticas. “Começamos com a USF novinha que vai atender à população. Vamos fazer também um calçadão para emendar na praça que iremos construir em frente à escola José Mariano dos Passos com muitos outros atrativos também. A escola também vai ganhar uma nova estrutura para 900 alunos.

Emendas de R$ 2 milhões

A deputada federal Daniela do Waguinho conseguiu em emendas R$ 2 milhões para a obra. O campo do japonês já está licitado e a obra será iniciada dentro de 30 dias. O prazer e o desejo de ver o Vilar Novo transformado é muito vivo em mim”, explicou Waguinho que ainda anunciou um banho de asfalto e concreto em Belford Roxo. O prefeito também destacou a parceria com a deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella. “Estão conseguindo emendas e enviando recursos para o município”, concluiu.

“Sempre que eu puder estarei prestigiando os eventos da cidade. Fico muito feliz em ver o sorriso nos rostos das pessoas”, exaltou a deputada federal Daniela do Waguinho. “Inauguração de mais uma USF para atender o bairro e adjacências. Apesar dos obstáculos, o trabalho está sendo realizado. Já consegui mandar para a Saúde da cidade 8,5 milhões de reais”, resumiu Daniela, que ainda chamou a atenção para o Outubro Rosa. “Devemos nos cuidar todos os dias. Fizemos uma reunião sobre os trabalhos voltados para a saúde da mulher e também para os próximos meses”, finalizou.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, enfatizou que todas as unidades estão funcionando e atendendo em diversas especialidades. “Estamos avançando para oferecer o melhor à população. O prefeito está entregando uma USF nova com diversos serviços”, resumiu Christian Vieira. Participaram ainda da inauguração, secretários, vereadores e moradores da região.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo