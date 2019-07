Belford Roxo inaugura praça no Morro do Amor

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou a Praça Dalvarina Nascimento (Dona Dalva) localizada no Morro do Amor, bairro Vilar Novo. O espaço é mais uma das áreas de lazer que estão espalhadas pela cidade com diversos atrativos modernos como uma quadra poliesportiva, pista de caminhada, academia ao ar livre, paisagismo, playground, iluminação em led, bancos feitos com fibra ecológica, lixeiras e um quiosque. A obra faz parte do projeto de construção e revitalização de mais de 20 praças e áreas de lazer do município. Secretários, vereadores e a sociedade civil prestigiaram a inauguração.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho, aproveitou a oportunidade para cumprimentar moradores e comerciantes e ainda anunciar oficialmente a obra de uma nova creche ao lado da praça com capacidade para 200 crianças. “Sempre pensamos em praças, creches, escolas, postos de saúde, asfalto. O governo é completo! São mais de dois anos de muitas obras nos quatro cantos da cidade. Além de entregarmos essa praça novinha e linda para a população do Vilar Novo, ainda iremos inaugurar o posto de saúde que já está pronto”, ressaltou o prefeito. Após descerrar a placa de inauguração da praça, Waguinho chutou a bola no fundo da rede da quadra e fez o primeiro gol da nova praça.

Deputada diz vê a diferença acontecer

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou que está vendo a diferença acontecer em Belford Roxo e que está lutando em Brasília pela cidade. “O nosso papel é servir à população e fazemos isso com dedicação e carinho. O bairro ganhou uma nova praça para o lazer e entretenimento dos moradores do Morro do Amor. Agora, a população precisa cuidar e zelar pela praça”, disse a deputada que ainda destacou sua parceria com o prefeito Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella. “Estamos trabalhando incansavelmente para trazer melhorias para a população da cidade”, finalizou.

Nova realidade

O vereador Nelci Praça representou os demais vereadores e lembrou que há anos colocou o primeiro balanço e escorrega naquele espaço e os moradores já ficaram felizes. “Imagina a felicidade agora com uma nova praça. Agradeço ao prefeito por mais essa obra e pelas que virão”, finalizou.

Para a vereadora Enira Ranuzia, a construção da praça é uma realidade que irá mudar a vida dos moradores do Morro do Amor, que há anos esperavam pela obra. “Muda tudo agora. As crianças terão onde brincar e os pais também poderão ficar na praça. O terreno estava abandonado e virou uma grande área de lazer, graças ao trabalho do prefeito Waguinho”, argumentou Enira.

O secretário de Cultura, Bruno Nunes (que representou os outros secretários) relembrou como era essa área do Morro do Amor através de fotos que apareceram em sua rede social e a época em que Waguinho era deputado. “Naquela ocasião falamos que as pessoas iam morrer de amor com o morro do amor. E hoje estamos entregando essa praça novinha para os moradores. Fico feliz em anunciar que iremos voltar com a escolinha de futebol e as aulas de zumba na praça”, informou Bruno.

Família da homenageada

A família da Dona Dalva, homenageada e que leva o nome da praça, foi em peso à inauguração. As filhas Simone, Sirlene, Alessandra Nascimento e os netos Crislayne, Patrick, Mariana, Daiane, Jessica, Carolayne Nascimento, Elisandra e Cintia da Silva ficaram emocionados. “Ela merece, sempre foi batalhadora e se dedicou em ajudar aos vizinhos que não tinham aonde morar. Além de tudo, sempre lutou pelo bairro, era uma mãezona. Ela estaria muito feliz com a nova praça, pois foi um dos primeiros moradores e viu como isso aqui era ruim”, disse a filha mais velha Sirlene. “Emoção muito grande”, completou a filha mais nova Alessandra.

Dona de um comércio em frente à praça, Priscila Regina, 35 anos, mora no Morro do Amor desde que nasceu e disse que o espaço onde foi construída a praça era um lixão. “Gostei muito da nova praça e tenho certeza que vai ajudar muito o meu comércio. E minha neta de um ano vai amar os brinquedos”.