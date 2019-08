Belford Roxo inaugura Centro de Referência de Assistência Social do Centro

A unidade está totalmente modernizado, climatizado e humanizado e atenderá cerca de quatro mil famílias referenciadas de diversos bairros como: Centro, Areia Branca, Piam, Andrade de Araújo e Castelar

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras X) Magdalena Silva Marques, situado na Avenida Augusto Vasco Aranha, 215, bairro Areia Branca. O mais novo equipamento da Secretaria de Assistência Social e Cidadania está totalmente modernizado, climatizado e humanizado e atenderá cerca de quatro mil famílias referenciadas de diversos bairros como: Centro, Areia Branca, Piam, Andrade de Araújo e Castelar, por exemplo. Os principais serviços oferecidos são: cadastro único, Bolsa Família, Espaço Cidadania e Benefício de Prestação Continuada (BPC). A média de atendimento diário gira em torno de 100 pessoas.

O Cras conta com uma equipe multidisciplinar composta por uma assistente social, psicólogo, três funcionários da parte administrativa, três orientadores sociais do serviço de convivência, um oficineiro, pedagogo e um educador físico. A unidade ainda tem recepção, brinquedoteca, sala da coordenação, sala dos técnicos, sala multifuncional, sala individualizada, cozinha, telecentro, almoxarifado, sala de TI. (Tecnologia da Informação) com dois técnicos da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e quatro banheiros, sendo dois adaptados para pessoas com deficiência.

A secretária Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Mariana Néris, prestigiou a inauguração do Cras Centro . “A cidade de Belford Roxo tem demonstrado várias ações na área da assistência social e com destaque no Estado. Muitos municípios estão com dificuldade de sustentar os equipamentos, investir e pagar os funcionários da assistência. E, em meio a essa luta, a deputada Daniela do Waguinho me convidou para inaugurar um Cras. É muito bom saber que ainda há gestores sérios e comprometidos com essa política pública”, destacou Mariana.

Para a deputada federal Daniela do Waguinho é um marco inédito inaugurar mais um equipamento com a presença de um representante do Ministério da Cidadania. A deputada destacou a dificuldade de manter o sistema SUAS (Sistema Único de Assistência Social) funcionando. “Com a nossa união podemos fortalecer essa política pública que faz diferença na vida das pessoas”, resumiu. Daniela ainda lembrou de quando começou a visitar os equipamentos da cidade em 2017 com o secretário adjunto, Diogo Bastos, quando estava à frente da pasta. “Fiquei muito chocada com a estrutura dos locais. Não tinham condições de acolher ninguém. A partir disso fizemos um plano de ação para que as pessoas se sintam bem nos equipamentos”, informou a deputada.

Pronta para fazer um bom trabalho

A coordenadora do Cras, Safire Vieira agradeceu a oportunidade de estar à frente do equipamento. “Desafio grande, mas estou pronta para fazer um bom trabalho”, exaltou Safire. Os serviços oferecidos serão: cadastro, alteração, exclusão e recadastro do Bolsa Família, segunda via de certidões cartoriais, CPF, cartão do SUS, passe interestadual, agendamento de identidade e registro tardio. Funcionarão também oficinas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) e o Comitê Gestor Municipal de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica. A cidade conta com 13 Cras, um Centro Pop e três Creas (Centro de Referência Especializado da Assistência Social).

Magdalena da Silva Marques foi homenageada com uma canção do grupo do serviço de convivência do Cras Centro. A família foi em peso e todo ficaram emocionados. “Foi um momento maravilhoso. Minha avó tinha um coração grande e um espírito de liderança. Fez um trabalho maravilhoso na associação e ajudou muitas pessoas. Estamos muito agradecidos”, disse a neta Vanessa Marques, ao lado do filho de Magdalena, Orfim Marques, dos netos Alexandre e Fábio Marques e do bisneto José Guilherme Marques.



A cidade está ganhando benefícios em todas as áreas

O prefeito Waguinho (foto) afirmou que a cidade está ganhando benefícios e melhorando em todas as áreas. “Foi pensando nas pessoas que precisam de atenção socioassistencial que caprichamos nesse novo Cras. Todos os serviços da assistência social de A a Z serão oferecidos. O Cras é a porta de entrada da assistência. Estamos cada vez mais trazendo dias melhores para a população belforroxense”, ressaltou o prefeito. Para o secretário da pasta, Vander Louzada, é de suma importância a conquista de mais um equipamento para aproximar a assistência social da população. “Principalmente para atender a real necessidade socioassistencial da região. Esse é mais um equipamento que vai fortalecer o SUAS no município”, finalizou.

Diogo Bastos, secretário adjunto de Assistência Social e Cidadania, relembrou quando entrou pela primeira vez no espaço onde o Cras Centro foi construído, acompanhado da deputada Daniela do Waguinho. “Tivemos muito trabalho para deixar o equipamento nos trinques. Entre os 92 municípios do estado, Belford Roxo é o que mais investe nos equipamentos, que é a porta de entrada do SUAS. Eu acredito nessa política público de direitos e na vitória do SUAS”, concluiu Diogo.