Belford Roxo imuniza contra a gripe em 37 unidades de saúde até o dia 3 de junho

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, realizou no último sábado (30) o Dia D de vacinação contra gripe (idosos com mais de 60 anos, profissionais de saúde e crianças de 6 meses a cinco anos) e sarampo (profissionais de saúde e crianças de 6 meses a cinco anos). A partir de amanhã (03-05), começa a segunda fase da vacinação da gripe, que será realizada em 37 postos de vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 3 de junho.

Quem pode se vacinar na segunda fase: crianças de 6 meses; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade e População privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Número de vacinados

O secretário de Saúde, Christian Vieira, explicou que com o Dia D é possível aumentar o número de pessoas imunizadas. “Sabemos que muitas pessoas não conseguiram sua dose nos dias de semana devido ao trabalho e compromissos e conseguiram se imunizar no último sábado. Estamos seguindo o calendário do Ministério da Saúde para atingir o maior número de munícipes e proteger contra as doenças. Além disso, até o dia 3 de junho estamos vacinando em nossos 37 pontos espalhados pela cidade”, explicou o secretário.

Proteção e prevenção

Aos 60 anos, a empregada doméstica Albertina da Silva acordou bem cedinho para comprar o café da manhã e aproveitou para se imunizar contra a gripe na USF Edir Henrique Gandra, em Nova Aurora. “Fui muito bem atendida e foi bem rápido. É muito importante se vacinar para não ocorrer complicações de saúde. Proteger e prevenir. Venham todos também se imunizar”, frisou

O casal Michael de Abreu Silva, 36 e Giza Freitas Silva, 30 levou a pequena Manuella Freitas Silva de sete meses para atualizar sua caderneta de vacinação. Como foi sua primeira dose da gripe, a vacina precisou ser fracionada. “Nos explicaram direitinho e quando teremos que retornar com ela. A campanha é muito boa e ajuda a todos, pois em épocas de pico é bom estar protegido”, destacou Giza. “Minha esposa viu sobre o Dia D na televisão e como temos um bebê, imediatamente viemos até aqui à Policlínica de Heliópolis. Foi muito rápido e fomos muito bem orientados na hora da vacina ser aplicada. É importante se vacinar, pois a taxa de mortalidade infantil é alta e a vacina foi testada e validada para prevenir nossos pequenos”, complementou Michael.

Postos de vacinação contra a gripe

Clínica da Mulher, Policlínica Neuza Brizola, UBS Antenor Paes Leme Pires, USF Vilar Novo, USF Bom Pastor I e II, USF Bom Pastor III, UBS Manoel Batista Almeida Filho, UBS Jeferson da Silva Resende, USF Onofre Aniceto, USF Xavantes I e II, USF Xavantes III e IV, UBS Professora Jacira Pinto Leal, USF Edir Henrique Gandra, USF Bela Vista, SF Antônio Francisco Ribeiro, Policlínica Santa Maria, UBS Jorge Tayano Dias, USF Armindo Feliciano da Silva, Policlínica Heliópolis, USF Dona Isaura, USF Sá Rêgo, USF Vila São Luiz, Policlínica Itaipu, Policlínica Nova Aurora, UBS Santa Marta, USF Parque Esperança I e II, UBS Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa, UBS Rosa Sá Lourenço da Silva, USF Parque dos Ferreiras, USF Ererê, USF Jardim Ipê I e II, Policlínica Parque Amorim, Policlínica Parque São José USF Maria Anésia, UBS Alfredo Alencar, UBS Maria de Fátima da Silva, UBS Ismael de Castro Rocha.