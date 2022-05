Belford Roxo implanta Nudec de Defesa Civil no Parque São José

A Secretaria de Defesa Civil de Belford Roxo implantou o Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec) no Parque São José, que já está funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O espaço vai trabalhar com busca e salvamento na região, auxiliando a Defesa Civil Municipal e é composto por

membros da sociedade civil formados por coordenador, subcoordenador e outros voluntários.

De acordo com o secretário de Defesa Civil, Alberto Vieira, o Nudec é a primeira resposta para qualquer eventualidade que possa acontecer na comunidade. “Eles que direcionam a intervenção por parte do município dentro da região. Cada núcleo tem sua peculiaridade onde uns trabalham com enchentes, outros com prevenção a gravidez precoce ou também prevenção à dependência química”, explicou o

secretário.