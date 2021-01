Belford Roxo ganhará destacamento da PM no bairro Roseiral

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, o deputado estadual Marcio Canella e a deputada federal Daniela do Waguinho se reuniram ontem, no Palácio Guanabara, com o governador em exercício Cláudio Castro. O município ganhará o primeiro Destacamento de Polícia Militar do 39º BPM, que ficará no bairro Roseiral. A indicação é do deputado Marcio Canella.

A unidade terá 125 policiais exclusivamente para patrulhar e dar mais segurança aos moradores do local e regiões vizinhas. O 39º Batalhão, que é comandado pela tenente-coronel Daniele de Almeida Neder, conta atualmente com 379 policiais e continuará com este efetivo trabalhando no restante do município. Em Belford Roxo, o Estado implantou ainda o Programa Segurança Presente no Centro, Lote XV, Itaipu e Nova Aurora.

Cláudio Castro destacou que a Baixada Fluminense precisa de segurança pública e mobilidade urbana. O governador enfatizou que o destacamento de Policia Militar no bairro Roseiral irá melhorar a vida dos moradores. “Segurança pública é fundamental, pois movimenta a economia, melhora o lazer e garante o direito de ir e vir da população”, avaliou. “Nosso objetivo no Roseiral será controlarmos bem a área com uma segurança pública preventiva”, arrematou o secretário de Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo.

Policiamento ostensivo

Waguinho elogiou a sensibilidade do governador Cláudio Castro e frisou que os moradores do Roseiral e bairros vizinhos se sentirão mais seguros com o policiamento ostensivo. “O governo estadual está fortalecendo a segurança pública na Baixada Fluminense e Belford Roxo só tem a ganhar com a implantação do destacamento da Polícia Militar”, argumentou, lembrando o empenho do deputado Marcio Canella em conseguir a unidade para Belford Roxo. O prefeito elogiou anda o trabalho da deputada federal Daniela do Waguinho em Brasília.

Entusiasmado com a implantação do destacamento da Polícia Militar no Roseiral, Marcio Canella lembrou que a insegurança no local está assustando os moradores. O deputado ressaltou que, além do Roseiral, o destacamento irá contemplar bairros como Vila Verde, Maringá, Vila Rica e Vale do Ipê, entre outras localidades. “Eu, o prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela do Waguinho mostramos ao governador a importância de mais segurança para o Roseiral. Prontamente fomos atendidos. O direito de ir e vir das pessoas precisa ser garantido”, encerrou, acrescentando que o governador Cláudio Castro é sempre atencioso com as questões de Belford Roxo.

Deputada acompanha luta de perto

Destacando que o trabalho está só começando, a deputada federal Daniela do Waguinho também teceu elogios ao governador Cláudio Castro, acrescentando que vem acompanhando de perto a luta do deputado Marco Canella e do prefeito Waguinho por melhores condições de segurança para os moradores de Belford Roxo. “Estou engajada também, porque segurança pública é fundamental. Quero destacar o excelente trabalho feito pelo 39º Batalhão, que é comandado por uma mulher de muita competência. Os moradores do Roseiral terão dias melhores pela frente”, disse a deputada.

Comandante do 39º Batalhão, a tenente-coronel Daniele de Almeida Neder revelou que em um primeiro momento será feito um “cinturão de segurança” no Roseiral onde os policiais irão retirar barricadas e não deixar o tráfico se expandir. “Se for necessário utilizaremos as forças especiais (Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Choque e o Batalhão de Ações com Cães) juntamente com os policiais do 39º BPM para dominarmos a área e dar tranquilidade à população”, finalizou.