Belford Roxo ganha reforço para limpeza e desassoreamento de rios e canais

A Prefeitura de Belford Roxo recebeu mais um reforço para a limpeza e desassoreamento de rios e canais na cidade. Em uma parceria com o governo Estadual, a Prefeitura recebeu um maquinário composto por duas escavadeiras hidráulicas, sendo uma long reach e uma comum e quatro caminhões basculantes. O pedido foi uma indicação do deputado estadual Márcio Canella.

Durante a solenidade, realizada no bairro Wona, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ressaltou a importância dessa parceria para o bem da população. “Esse é mais um passo para aqueles que sofreram anos com os rios, principalmente em períodos de chuva. Mais uma vitória para o povo de Belford Roxo”, resumiu Waguinho.

O deputado estadual Márcio Canella explicou que quando foi levar a demanda à Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade estava acompanhado do prefeito Waguinho. “A cidade é cortada por rios importantes e no período de chuvas é preocupante”, disse Canella, ao lado do seu irmão Marcelo Canella e de vereadores.

Ao lado do diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental, Hélio Vanderlei Coelho Filho e do gerente de Obras da Diretoria de Recuperação Ambiental do Inea, Carlos Ramos, o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Altineu Côrtes, garantiu que vai ajudar sempre que estiver ao seu alcance Belford Roxo e toda a Baixada Fluminense. “Esse é um exemplo de parceria onde quem ganha é a população. E isso é apenas o início”, destacou o secretário.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, o momento de estiagem, poucas chuvas, é ideal para que se comece o trabalho. “Esse pontapé inicial é fundamental para quem mora na cidade e que sofre com os problemas nos períodos de chuvas”, garantiu o secretário.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo