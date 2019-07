Belford Roxo ganha micro-ônibus para serviços da assistência social

O veículo com ar-condicionado, 25 lugares e acesso automático para passageiro com deficiência, vai dar uma acelerada nos serviços da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc)

Belford Roxo recebeu um micro-ônibus (MobSuas), novinho, zero quilômetro, do Ministério da Cidadania. O veículo com ar-condicionado, 25 lugares e acesso automático para passageiro com deficiência, vai dar uma acelerada nos serviços da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc), atendendo, com exclusividade, os usuários de diversos programas. A indicação do coletivo partiu da deputada federal, Rosangela Gomes, que esteve na última quinta-feira, ao lado do prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho e da deputada federal, Daniela do Waguinho, participando da solenidade de entrega, realizada no pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana.

“Agora vai ficar mais fácil ampliar a quantidades de pessoas atendidas, com conforto e comodidade”, vibrou o secretário da Semasc, Vander Louzada. Outro que ficou radiante com a conquista foi o secretário adjunto da pasta, Diogo Bastos. “A cidade está mostrando avanços todos os dias com políticas públicas envolventes que revertem em dignidade para a população”, disse, informando ainda que o ônibus será utilizado para visita entre os equipamentos de assistência social, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), atividades culturais, entre outras atividades da Semasc.

‘‘Bem utilizado’

Apesar de iguaçuana, Rosangela Gomes usou o microfone para dizer, durante a solenidade, que estava se “sentindo em casa”, disparando elogios ao prefeito Waguinho. “É uma grande honra estar em Belford Roxo, lugar onde trabalhei e iniciei a minha vida pública, entregando um veículo que vai atender aos mais necessitados, como mulheres vitimadas, crianças, pessoas com deficiência e em situação de risco. Tenho certeza que a utilização desse micro-ônibus será muito bem planejada pela Secretaria de Assistência Social, que tanto se destaca em desenvolvimento de políticas públicas. Parabéns, prefeito Waguinho por administrar tão bem a sua cidade. Parabéns também a minha amiga e colega de legislativo, Daniela e também ao deputado estadual, Márcio Canella. Ambos têm contribuído muito para o desenvolvimento deste município. Se depender de mim estarei sempre junto, somando com vocês”, afirmou.

Em agradecimento aos elogios de Rosangela Gomes, a deputada Daniela do Waguinho, chegou a se emocionar. “Respeito e carrego uma admiração muito grande pela trajetória de vida dessa mulher guerreira, que faz um trabalho de excelência e que várias vezes me orienta nos trabalhos na Câmara Federal e me estende as mãos nos momentos difíceis. Sou muito grata”, destacou Daniela. “O novo ônibus é de uma inclusão social importante para o trabalho da Semasc, que possui uma equipe dinâmica e competente. Sou apaixonada pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas)”, acrescentou a deputada, anunciando que está trabalhando para conseguir viabilizar recursos visando a construção do Hospital da Mulher na cidade.

Indicação de deputada

Finalizando o evento, que foi prestigiado por secretários municipais, vereadores e famílias cadastradas nos serviços sociais da Prefeitura, Waguinho agradeceu a indicação de Rosangela Gomes e pediu para a população ter consideração com a parlamentar. “Tenham Rosangela Gomes como deputada de vocês também”, disse ele. “Assim como a minha esposa Daniela e o deputado estadual, meu irmão, Márcio Canella, ela também contribui para esta cidade, destinando recursos de Brasília para Saúde e Educação. Isso ninguém comenta, mas eu faço questão que todos saibam. Hoje tenho que bater continência para as duas”, afirmou o prefeito, referindo-se à esposa e a Rosangela Gomes. Entusiasmado, o prefeito aproveitou e avisou que tem muita obra para ser entregue à população. “Temos, pelo menos, uma obra para inaugurar por semana, até 2020. Estamos concluindo 29 postos de saúde, 15 pontes, 28 creches e 11 novas unidades de ensino, entre elas, uma escola modelo para atender mais de mil crianças”.