Belford Roxo ganha destaque como a quarta cidade com o menor índice de mortes pela Covid-19 no Brasil

Um ranking elaborado pela Macroplan Consultoria coloca Belford Roxo como a quarta cidade no Brasil (entre 100 pesquisadas) – e a primeira no Estado do Rio de Janeiro – com o menor índice de mortes pela Covid-19 no país. O município ficou à frente de cidades como Franca – SP (10º lugar) e Montes Claros – MG (7º). No item taxa acumulada de óbitos de Covid – 19 até 23 de março de 2021 por 100 mil habitantes, Belford Roxo ficou com 87,7. O estudo foi publicado na revista Exame.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, Belford Roxo tem 17.730 casos confirmados de Covid-19, sendo que, deste total, 17.281 pessoas foram curadas.

Comparando Belford Roxo com Petrolina – PE, a primeira colocada, destaca-se que Belford Roxo tem mais de 600 mil habitantes, enquanto o município pernambucano tem pouco mais de 350 mil habitantes e renda média per capita de R$ 2.200. A de Belford Roxo é aproximadamente meio salário mínimo (R$ 550,00).

Mais de 17 mil tomografias

Para combater a disseminação da Covid-19, a Prefeitura investiu em equipamentos e estruturou toda a rede de saúde, dando prioridade ao Hospital Municipal, UPA Bom Pastor, UPA Lote XV e Hospital Fluminense (conveniado com o SUS), além de instalar no bairro Xavantes o Centro de Tratamento Avançado (CAT), que funciona como base de apoio para as pessoas que saem do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Fluminense até receberem alta. “Já fizemos mais de 121 mil testes rápidos contra a Covid-19 e aparelhamos toda a rede de saúde para atender à população. Estamos agora na fase de vacinação. Fico orgulhoso por Belford Roxo fazer este excelente trabalho que tem como único objetivo salvar vidas. Vamos continuar investindo em Saúde”, destacou o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou ainda que a Prefeitura faz sanitização em diversos locais públicos para evitar a propagação do coronavírus, além de vacinar mais de 30 mil pessoas. “Enfrentamos de frente a situação para impedirmos que a Covid – 19 se espalhe. Fizemos 1.953 exames RT – PCR Swab (feito a partir de amostras coletadas do nariz e da faringe do paciente com um swab, uma espécie de cotonete); 17.312 tomografias; distribuímos 420 mil máscaras reutilizáveis para a população, 149 mil descartáveis para os profissionais de saúde e concedemos 19.583 kits de remédios aos pacientes que necessitavam de tratamento. Temos sete policlínicas vacinando e estamos criando mais três pontos de vacinação para descentralizarmos o atendimento. Os funcionários estão se dedicando muito nessa tarefa de combater a Covid-19. Fico muito feliz em saber que o nosso trabalho salva vidas”, concluiu Christian Vieira.