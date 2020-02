Belford Roxo ganha creche de horário integral no Nova Aurora para 180 alunos

A unidade possui quatro salas com solário, salas administrativas, banheiros feminino e masculino, pátio coberto e pátio descoberto com parquinho, lavanderia, cozinha e refeitório.

“Está maravilhosa, muito linda!”. A frase é de Kissila Rodrigues, 18 anos, mãe do pequeno Victor Kenderson,2, que desde ontem começou as aulas na Creche Municipal Irene Leonor da Silva Costa (Tia Irene), em Belford Roxo. Localizada na Avenida Glória, bairro Nova Aurora, a unidade vai atender 180 crianças de dois a cinco anos em tempo integral. “É difícil encontrarmos uma creche assim, ampla e bem feita. Já estou imaginando meu filho de uniforme assistindo aula. Vou tirar muitas fotos”, exaltou Kissila.

A unidade possui quatro salas com solário, salas administrativas, banheiros feminino e masculino, pátio coberto e pátio descoberto com parquinho, lavanderia, cozinha e refeitório. Esta primeira semana antes do carnaval será de adaptação com os horários de 7h às 9h e das 14h às 16h.

Durante a inauguração, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, anunciou ainda que entregará mais uma escola no centro de Nova Aurora e as academias da praça. As principais ruas ganharão iluminação em led.

Além das unidades de saúde e escolares, Waguinho lembrou das obras que estão sendo realizadas na região. “Estamos concretando os morros da Caixa D’Água e da Torre e vamos começar no morro do Avião e em Bela Vista. Além disso, estamos construindo unidades escolares nessas regiões também”, finalizou.

Oito mil crianças matriculadas na rede municipal

De acordo com o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, em 2017 estavam matriculados na educação infantil quatro mil alunos. “Agora, depois das inaugurações e ampliações do segmento, já são mais de oito mil crianças matriculadas. Somos a cidade no Estado do Rio de Janeiro que mais ampliou vagas na primeira infância. Em março, iremos entregar novos uniformes e kits didáticos dentro de mochilas”, destacou Denis.

O vereador Markinho Gandra, autor da indicação legislativa da obra da creche e do posto de saúde inaugurado em dezembro do ano passado, afirmou que esses equipamentos eram reivindicações dos moradores. “Muitas famílias não têm onde deixar seus filhos para trabalhar. E foi pensando nessas pessoas que a Prefeitura está inaugurando mais uma creche. Vamos cuidar de quem mais precisa”, assegurou o vereador que entregou um troféu para o prefeito Waguinho.

Quem também está feliz da vida com a nova creche é Gabriely Francine de Souza, 25. Ela transferiu seu filho Davi Lucas, 4, do bairro São Francisco para mais perto de casa facilitando o trajeto. “São 10 minutos de onde eu moro. Eu e todas as mães agradecemos, pois muitas precisam sair cedo de casa para trabalhar”, arrematou Gabriely.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo