Belford Roxo ganha centro de imagem com capacidade para fazer 500 exames por dia

O secretário de Saúde de Belford Roxo, Christian Vieira, e a equipe da Saúde visitaram o Centro de Imagem, do Centro Médico Essencial Care, conveniado com o município, através do SUS, que já está em funcionamento na Avenida Benjamin Pinto Dias, s/n, no Centro. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados até as 15h. Os exames são marcados no Complexo Regulador, que fica próximo ao Centro de Imagem.

A unidade realiza os seguintes exames: tomografia computadorizada, raio-x digital, ecocardiograma, eletrocardiograma, ultrassonografia, densitometria óssea, mamografia digital, laboratório de análises clínicas, fisioterapia e pilates.

Primeira unidade

De acordo com o gestor da unidade, Marcos Faria, a expectativa é de 500 atendimentos ao dia, sendo 100 laboratoriais e 100 na fisioterapia. “Tendo em vista a mudança que está acontecendo na saúde da cidade, decidimos abrir nossa primeira unidade em Belford Roxo para complementar o atendimento à população. Esse é um espaço completo onde as pessoas vão poder fazer seus exames sem se preocupar em gastar”, destacou Marcos.

Evolução na saúde do município

Christian Vieira destacou a qualidade dos equipamentos do Centro de Imagem. “Mais uma unidade para a população realizar exames. A Saúde não pode parar, principalmente em tempos de pandemia”, resumiu o secretário, ao lado do presidente do Fundo Municipal de Saúde (FMS), Carlos Andrade, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado, o secretário especial da Coordenação dos Médicos, Carlos Morelli e a Secretaria especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser,

“Enquanto municípios estão fechando unidades, Belford Roxo está abrindo”

O presidente do FMS, Carlos Andrade disse que desde 2017 tem a oportunidade de presenciar a evolução da Saúde no município da Baixada Fluminense, que é uma das melhores do Estado. “O prefeito Waguinho busca sempre o melhor para o usuário do SUS. Enquanto municípios estão fechando unidades, Belford Roxo está abrindo”, acrescentou Carlos Andrade.

Moradora da Prata, Geisa Souza, 61 anos, foi fazer radiografia na unidade e elogiou o local. “O espaço é muito bom, higienizando e bem claro. O atendimento está sendo muito bom. Hoje eu vim fazer uma radiografia do meu joelho por indicação médica. Fui muito bem atendida e fico feliz em saber que o município tem um bom centro de imagem para a população fazer os exames gratuitamente”, disse Geisa.