Belford Roxo faz parceria para vacinação de gatos

Imunização contou com a ONG Associação Segunda Chance Proteção Animal RJ, com a Clínica Veterinária Pet Carioca e com o Laboratório CAMEV

A Prefeitura de Belford Roxo realizou no último domingo (1º), na sede da Secretaria de Proteção dos Animais, no bairro Xavantes, uma ação de vacinação de gatos. O evento contou com a parceria com a ONG Associação Segunda Chance Proteção Animal RJ, com a Clínica Veterinária Pet Carioca e com o Laboratório CAMEV (Centro Avançado de Medicina Veterinária). A preferência foi para os animais que estavam em poder de protetores. A outra etapa de vacinação será no dia 29 de maio. A expectativa é vacinar 400 gatos nas duas etapas.

A vacina é importante, pois protege os gatos de quatro doenças rinotraqueíte (é uma doença respiratória causada pelo herpesvirus felino – (HVF-1); panleucopenia (a infecção ocorre por via fecal-oral principalmente, na qual o vírus é eliminado nas fezes do animal infectado, contaminando o ambiente, e às vezes inclusive o alimento, a água e/ ou objetos, podendo, então, infectar outros animais); Clamidiose (doença altamente contagiosa. Causada pela bactéria Chlamydophila sp, afeta o sistema respiratório e olhos dos gatos, podendo levar ao desenvolvimento de conjuntivite); e Calicivirose (é uma infecção que atinge diretamente o sistema respiratório e uma das mais graves nesse sentido.

A doença é altamente contagiosa entre os gatos

Uma das vantagens da aplicação dessas nos gatos tutelados por protetores, é que vai ajudar no processo de adoção. Eles resgatam animais abandonados, cuidam, castram e começam o processo de adoção responsável, divulgando e entrevistando os possíveis adotantes.

Nova oportunidade

O secretário de Proteção dos Animais, Francisco Jucier, o ZZ da Crajubar, destacou que a parceria se deu através da necessidade de buscar a captação de protetores. “Existe um grupo de protetores que realiza o resgate, transporte e cuidado dos animais”, destacou o secretário, acrescentando que a deputada federal Daniela do Waguinho apoia a causa e está viabilizando emendas em Brasília para a implantação de castramóveis no município. “Alguns animais estão sendo preparados para poder ganhar uma nova oportunidade de vida com uma nova família”, completou a subsecretária Fernanda Vieira.

A ação é fundamental para proteger os animais

A presidente da ONG Segunda Chance RJ, Fernanda Araújo, enfatizou que essa é a primeira vez que a parceria está sendo realizada no município. “O doutor Diogo Giulito (sócio fundador da Pet Carioca) doou 800 doses de vacinas, que serão utilizadas também no dia 29 de maio. A estimativa é vacinar 400 gatos nessas duas datas, totalizando 800 doses”, finalizou Fernanda Araújo, ao lado do vice-presidente da ONG, Marcelo Gomes. “A Pet Carioca fez um esforço com toda a equipe. Tivemos o apoio da distribuidora Mouragro e do Laboratório MSD, que doou as vacinas”, destacou Diogo Giulito, veterinário e sócio da Pet carioca.

Mônica Paula Fernandes frisou que a ação é fundamental para proteger os animais, pois muitas pessoas não dispõem de dinheiro necessário para vacinar os gatos. “Tenho três gatos e sei da importância de cuidar bem deles”, concluiu. “Uma maravilha essa ação. A gente vê tantas pessoas maltratando os animais. Eu trouxe quatro gatinhos para vacinar”, finalizou a boleira Braulina Barbosa.