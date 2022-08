Belford Roxo faz campanha sobre amamentação Agosto Dourado e aborda a importância do leite materno

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo abriu sua agenda de conscientização sobre a campanha do Agosto Dourado nesta quarta-feira (3), na Unidade de Saúde da Família (USF) Nivaldo Cardoso de Moura, no bairro Vila Heliópolis, com palestras informativas.

O tema deste ano é “Apoiar a amamentação é cuidar do futuro” e tem como objetivo fortalecer o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida da criança e sua continuidade até os dois anos ou mais, além de dar suporte a mulheres e redes de apoio quanto a amamentação segura e seus benefícios.

Criada em 1992 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a campanha Agosto Dourado foi escolhida com esta cor pelo fato de estar relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. A meta estabelecida pela OMS é de aumentar em 50% a taxa de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida até 2025.

Com esses conceitos e objetivos, a administradora da USF Nivaldo Cardoso de Moura, Jeane Guimarães, destacou que o objetivo da palestra é estimular a amamentação na atenção básica de saúde e fortalecer o vínculo entre mãe e filho. “É importante não só conscientizar as mães, mas também os pais

parceiros que devem ajudar nesse período. Algumas são mães de primeira viagem e ficam nervosas.

Então, esse apoio é fundamental. Também falamos para gestantes, futuras mamães para fazer com que a amamentação seja saudável e tranquila e as crianças cresçam bem”, explicou Jeane.

Maneira correta

A enfermeira Rita de Fátima e a técnica de enfermagem Stefany Santana fizeram uma encenação de como deve ser feito o ato de amamentar de maneira correta. “Amamentar é um ato de amor. Mas também é primordial evitar que o índice de morte de bebês cresça, já que o leite passa os nutrientes e

proteção contra as doenças, até mesmo antes das vacinas”, informou Rita.

“O leite materno é rico e tem tudo o que a criança precisa. Mostramos como é a coleta correta que evita problemas futuros na mulher. Uma criança amamentada é uma criança feliz e saudável”, complementou Stefany.

Sistema mastigatório e formação facial

Como informação nunca é demais, a cirurgiã – dentista Caroline Melo explicou a importância do aleitamento para desenvolver a criança tanto no sistema mastigatório quanto na formação facial. “

É necessário para que essa criança não precise de um tratamento ortodôntico futuro. E a higienização que é importante mesmo ainda bebê quando ele só recebe o leite. É necessário higienizar a boca com uma gaze ou uma toalha de pano específica com soro fisiológico ou água filtrada e limpar toda a região da boca. Assim evitamos algumas doenças e complicações”, garantiu Caroline.