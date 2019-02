Belford Roxo esclarece ação em sua sede

Procurada pela reportagem do jornal Hora H, a Prefeitura de Belford Roxo informou que a ação realizada pelo Núcleo de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, Gaeco/MP e pelo TCE foi apenas para recolher documentos que o Ministério Público havia pedido, mas não foram enviados em tempo hábil. Por isso, o MP solicitou a busca e a apreensão, que ocorreu ontem, na sede da Prefeitura e na Secretaria de Obras.

Quanto ao valor de R$ 15 milhões amplamente noticiado na imprensa refere-se à soma de todos os processos recolhidos. “Todas as licitações são publicadas no Diário Oficial, cumprindo estritamente o que preconiza a Lei 8.666, que rege todos os tipos de licitações na administração. “A Prefeitura está colaborando com as autoridades e se colocando à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Cabe ressaltar que não há qualquer inquérito ou processo aberto, que diga respeito à documentação recolhida”, concluiu o procurador geral do município, Flávio Vieira.

O prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, acentuou que nunca se investiu tanto em Belford Roxo como nos últimos dois anos de governo. De acordo com Anuário Multicidades, Belford Roxo ficou em segundo lugar em todo o Brasil – e o primeiro no Estado do Rio de Janeiro – como o município que mais aplicou recursos em infraestrutura. Foram investidos R$ 20,5 milhões, conforme divulgou o colunista do jornal “O Globo”, Lauro Jardim.

Cidade estava abandonada

Waguinho destaca que apesar de ter assumido o mandato com mais de R$ 500 milhões de dívidas da gestão anterior, em dois anos de governo está reconstruindo a cidade, que ficou abandonada por mais de 20 anos. “Reabrimos quatro unidades de pronto atendimento na saúde, estamos construindo 16 postos de saúde, 9 creches e 18 praças. Além disso, fizemos mais 5 escolas e reformamos mais de 40. Com o Programa Seu Bairro de Cara Nova levamos saneamento, asfalto, nova iluminação e calçadas para mais de 30 localidades”, concluiu o prefeito. “Já foram colocadas mais de 50 mil toneladas de asfalto na cidade, 16 mil metros cúbicos de concretagem, 30 mil metros de meio-fio e instaladas mais de 25 mil metros de manilhas, melhorando assim a qualidade de vida da população”, completou o prefeito.