Belford Roxo entrega novos kits didáticos para os 41 mil alunos da rede municipal

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Educação realizou a entrega simbólica dos novos kits didáticos da educação infantil, primeiro e segundo segmento do fundamental para os 41 mil alunos das escolas e creches da rede. Os kits contêm dois

cadernos brochuras, um caderno de desenho, um livro didático (exceto para a educação infantil) e uma agenda escolar (exceto para o quinto ano). O primeiro local foi a Escola Municipal Condessa Infante, no bairro Piam, depois a Creche Municipal José Ignácio Gonçalves ‘Ziza’ e a última foi a Escola Municipal Sargento Euclides. As duas últimas unidades ficam em Areia Branca.

De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, que entregou os kits, este é o terceiro ano que os materiais são elaborados. “Estamos entregando fogões, geladeiras, ventiladores e freezers para todas as unidades e agora os kits, onde todos os livros e cadernos tem estampados as fotos de nossos alunos da rede. Quero destacar aqui o empenho trabalho da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella, que trabalham na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa em busca de recursos para Belford Roxo”, comentou Denis Macedo.

“Conquista que veio para somar”

Os diretores das três unidades ficaram muito agradecidos pelo novo material que vai auxiliar no ensino dos alunos. “Essa é mais uma conquista que veio para somar”, exaltou a diretora do Condessa Infante, Paula Fernanda, ao lado de sua vice Luciene Bastos. Para a diretora da Creche Ziza, Alda Bispo, não tem preço ver as crianças felizes ao receberem seus kits. “É um governo que realmente se importa e está fazendo. Temos material, merenda de qualidade e ótimos profissionais. É o compromisso em oferecer o melhor as nossas crianças”, acrescentou Alda com sua vice Verônica Brum.

O diretor da Escola Municipal Sargento Euclides, Cláudio Carreira de Barros, informou que a unidade é a primeira da rede no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). “O material vai acrescentar no ensino das crianças. Os pais estão muito satisfeitos”, informou o diretor. Cosmerina Figueiredo, mãe do aluno Miguel Figueiredo, 8 anos, do segundo ano da Condessa Infante, disse que estava esperando ansiosamente pelo material. “Ele é muito importante, pois as crianças precisam para estudar e aprender coisas novas”, afirmou. Para Elisângela Leite, mãe das meninas Rebeca, Rayssa e Rayene da Silva, 6, 5 e 4, que estudam na creche Ziza, o material fica mais bonito a cada ano. “Gostei muito. A creche é maravilhosa e o ensino também”, disse Elisângela. José Luiz, pai de Nathan Douglas, 11, do quinto ano da Escola Municipal Sargento Euclides, concorda com as mães. “O ensino do meu filho, que é especial, vai melhorar com o material”, finalizou.

Reportagem:

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo