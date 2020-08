Belford Roxo entrega Estação da Cidadania para atividades de Cultura, Esporte e Assistência Social

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou o Estação da Cidadania, bairro Piam, na última semana. Atividades de Cultura, Esporte e Assistência Social dividem espaço em um prédio amplo com quatro andares, sendo o último um terraço. O local ainda dispõe de biblioteca, cinema, teatro e pista de skate. A obra estava parada há pelo menos seis anos.

O programa Estação da Cidadania consiste em um conjunto de ações intersetoriais viabilizadas num mesmo local e da integrada. O objetivo é de promover e apoiar a construção ou a adaptação de espaços físicos de referência para toda a comunidade, integrando programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer e serviços socioassistenciais, visando a promoção da cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras.

Marco histórico

Para o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, é um marco histórico para a cidade o prédio com a integração da cultura, esporte e assistência. “O compromisso do governo é levar dignidade à população e serão muitas vidas mudadas com esses atendimentos. Hoje a cidade está em uma posição muito importante, sendo vista pelo Brasil por causa do seu crescimento, desenvolvimento e cuidado com as pessoas”, informou Waguinho.

A obra do governo federal ficou seis anos parada, mas com a intervenção da deputada federal Daniela do Waguinho a cidade conseguiu dar prosseguimento. “Fico feliz por ter contribuído para a entrega desse local à população”, disse Daniela. “A união é a nossa força”, acrescentou o deputado estadual Márcio Canella, ao lado do seu irmão Marcelo Canella.

Segundo a secretária de Assistência Social e Cidadania, Brenda Carneiro, da Estação da Cidadania sairão para os equipamento os programas, estudos e temáticas para a população. “É algo inédito que foi feito para que os munícipes possam usufruir do que já é deles por direito”, resumiu. De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Andrew Renato, o Renatinho, o esporte vai oferecer aulas de ginástica, tai chi chuan e dança. “As inscrições podem ser feita aqui de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h”, informou. “A cultura conta com teatro de 80 lugares e biblioteca para oferecer muitas atividades para a população como peças teatrais e saraus”, finalizou o secretário executivo de Cultura, Marcelo Cavalcanti.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo