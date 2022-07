Belford Roxo entrega cartões Recomeçar por ordem alfabética

A entrega dos cartões Recomeçar está intensa em Belford Roxo. As equipes da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher estão entrando em contato com as pessoas contempladas, que fizeram o cadastro nas ações RJ para Todos, edição especial para as pessoas atingidas pelas chuvas e nos 13 Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

O contato com as mais de quatro mil pessoas beneficiadas está sendo feito por telefone ou SMS em ordem alfabética. São duas listas de A a Z. Nesta terça-feira (12-07), foi a vez das letras L, M, N e O. Os documentos para serem levados na convocação são: RG, CPF, comprovante de residência (nome da pessoa ou no nome de algum componente do Cadúnico da pessoa) e folha resumo do CadÚnico.

O cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do Estado, que em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo veio para somar com as famílias acometidas pelas chuvas. A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, alertou as pessoas que se cadastraram para ficarem atentas ao celular e aos documentos necessários.

“O trabalho é árduo, mas nos organizamos e estruturamos pensando em cada detalhe para receber e acolher essas pessoas, sanando as dúvidas e prestando auxílio a respeito do benefício”, explicou a secretária. As pessoas que não comparecerem ou não responderem o contato para a busca do cartão serão chamadas novamente na repescagem assim que a listagem terminar na letra Z.

Acessar link do RJ

Para fazer o “link” com o Governo do Estado, a secretária executiva da Gestão do SUAS, Daniela Farias, leva as informações fornecidas para a população beneficiada e sempre que tem uma situação extra que só o Estado possa responder, o contato é feito de uma maneira que a resposta chegue o mais rápido possível.

“Eles disponibilizam o quantitativo e por aqui organizamos a forma para a entrega com horário marcado para que não tenha filas ou um aglomerado de pessoas no mesmo local, fornecendo um atendimento humanitário. Ao final do dia, passamos os dados para o Estado para que possamos sempre estar nos organizando”, disse Daniele.

Valor é de R$ 3 mil

O valor do cartão é de três mil reais podendo ser utilizados para a compra de materiais de construção em geral, mobiliário residencial e eletrodomésticos brancos (refrigeradores, freezer, condicionador de ar, lava-louças, lavadora de roupas, secadoras, fornos, etc.).

O prazo para a utilização do cartão é de 180 dias e o saldo é disponibilizado em 10 dias úteis com desbloqueio automático, podendo ser consultado em um terminal do Banco do Brasil. Não é permitido compras online, somente em lojas físicas.

RJ para Todos

Marli da Silva, 67 anos, mora no Farrula e fez o cadastro em uma das ações do RJ para Todos e foi onde conseguiu ajuda. Ela explicou que as fortes chuvas fizeram uma bagunça em sua casa com muita água e lama. “Não acreditei de primeira vez que me ligaram, mas vim e peguei o cartão que vai ajudar a reconstruir minha casa. Perdi muitos eletrodomésticos”, disse.

Assim como Marli, Luzinete dos Anjos, 65, moradora do Xavantes, também teve a casa invadida pela água. Entrou muita água em sua casa e ela perdeu tudo. Apesar de já ter começado a comprar as coisas novamente devagar, o benefício vai ajudar a finalmente conquistar o restante.

“Fiquei muito feliz quando me ligaram e muito satisfeita pela maneira que foi para pegar o cartão. Quando o recebi em minhas mãos fiquei toda boba. É muito bom ver esse cuidado e carinho conosco e a boa vontade de ajudar o povo”, resumiu Luzinete.

Com o seu netinho Lorran Lucas, 3, no colo, Lucimar de Oliveira, 42, foi receber o seu tão esperado cartão. Ela mora em Vila Entre Rios, outro local bastante afetado pelas fortes chuvas. “Fiquei na dúvida com a ligação, mas vim receber. Essa iniciativa é muito boa para a gente começar de novo. Muitas pessoas, assim como eu, estavam precisando”, garantiu Lucimar.