Belford Roxo entra na luta da preservação do meio ambiente

Foto: Divulgação

A fim de conscientizar a população para contribuir direta ou indiretamente para a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Meio Ambiente, vai realizar uma ação socioeducativa em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. O evento vai acontecer no dia 15 de junho, das 8h às 17h, na Praça Getúlio Vargas, no Centro.

