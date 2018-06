Belford Roxo entra na luta contra o Trabalho Infantil

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Proteger as crianças e adolescentes da exploração infantil, combatendo todos os tipos de trabalho infantil. Este foi um dos objetivos do seminário promovido pela Prefeitura de Belford Roxo, na Uniabeu, que marcou o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil. Realizado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), o encontro reuniu assistentes sociais, usuários dos Cras e Creas, técnicos educacionais, psicólogos, conselheiros tutelares, entre outros profissionais, que assistiram as palestras sobre “Trabalho Infantil”, proferida por Luan Costa, analista técnico do CIEE e ainda sobre o tema “Qualidade e Cognição”, com o psicólogo e fundador do Instituto de Saúde Mental e do Comportamento, com Diogo Bonioli. Em 2018, a campanha tem o tema “Não proteger a infância é condenar o futuro”.

