Belford Roxo entra na Luta Antimanicomial e realiza vários eventos e encontros

Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia da Luta Antimanicomial, dia 18 de maio, a Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através do setor de Saúde Mental, está realizando vários eventos e encontros internos e externos na cidade. São ações de conscientização com a população sobre a importância deste dia e da inclusão na sociedade das pessoas que vivem e convivem com os transtornos mentais. O objetivo é incentivar o diálogo sobre a questão da saúde mental, na perspectiva da Luta Antimanicomial à luz da proposta da humanização do tratamento evocada na Lei Paulo Delgado, mais popularmente conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira.

