Belford Roxo encerra recadastramento on-line de servidores no próximo dia 8

Termina no dia 8 de janeiro o recadastramento online dos servidores efetivos da Prefeitura de Belford Roxo. Nesta primeira fase, os funcionários deverão entrar no site www.servidorbelfordroxo.com.br, preencher os dados, enviá-los e imprimir o formulário.

A segunda etapa começa 10 de janeiro e vai até o dia 21 com a entrega do formulário assinado e apresentação de documentos. É importante colocar um e-mail de contato, pois a resposta sobre a aprovação ou não do recadastramento será via email.

Os documentos deverão ser apresentados aos servidores da Secretaria Municipal Especial de Recursos Humanos, que atenderão entre os dias 10 e 21 de janeiro na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo (Previde), conforme tabela publicada entre as páginas 8 e 34 dos atos oficiais desta terça-feira (04/01). A Secretaria montará uma comissão para analisar a documentação. No prazo de 30 dias, o servidor, que no ato da entrega dos documentos receberá um comprovante, terá a resposta por email da aprovação ou não do recadastramento.

Documentação necessária

Para o recadastramento é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF, documento de identificação civil (carteira de identidade, carteira de habitação etc); título de eleitor, comprovante de residência atualizado, certificado de reservista (para homens até 60 anos); Carteira Nacional de Habilitação (para os servidores que exerçam função ou atividade de motorista em seu trabalho); passaporte (para os servidores estrangeiros); certidão de nascimento ou de casamento ou escritura pública de união estável, assinada pelo casal ou declaração de união estável registrada em cartório, com firma “por verdadeiro; certidão de nascimento dos filhos dependentes econômicos ou documentos de tutela, curatela ou guarda judicial, que comprovem as demais situações de dependência; CPF dos dependentes econômicos, obrigatório para todos, independentemente da idade; certificado de nível médio ou fundamental, expedido pela entidade de ensino ou diploma de curso superior, devidamente reconhecido pelo MEC; certificados de cursos de especialização, mestrado e/ou doutorado, devidamente reconhecidos pelo MEC e outros certificados referentes a capacitações do servidor; comprovante do número do PIS/Pasep, podendo ser cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou extrato do PIS/Pasep; laudo médico com comprovação de CID, para as pessoas com deficiência; comprovante de conta corrente, podendo ser cópia de extrato bancário ou foto da parte da frente do cartão; foto 3×4 e cópia integral da declaração de imposto de renda 2021 – ano base 2020. O Precise fica na Rua José da Cunha, 305, Areia Branca.