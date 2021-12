Belford Roxo encerra Novembro Azul com chave de ouro

A cidade de Belford Roxo encerrou os eventos e ações do Novembro Azul com chave de ouro. Na Clínica da Mulher aconteceu uma palestra com o urologista Renato Guedes sobre os tipos de câncer que os homens desenvolvem e em específico, o câncer de próstata, seus cuidados e prevenção. Além disso, de acordo com a secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser, a demanda para consultas e exames PSA (Antígeno Prostático Específico) continua livre.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, fez um balanço positivo do Novembro Azul e destacou a necessidade de os homens comparecerem às unidades de saúde para fazer os exames de PSA. “Belford Roxo fez uma série de eventos para alertar sobre o perigo do câncer de próstata”, resumiu Christian.

Ainda aconteceu na Vila Olímpica uma manhã com palestras, atividades físicas e ginástica laboral com os pacientes do CapsAD e do Caps Adulto. Os amigos Cláudio Ribeiro Silva, 49 anos, e Elaine Peixoto, 39, comentaram que gostam muito do que fazem no equipamento referente às atividades. “Tem muitas pessoas lá e somos todos muito amigos. Nesse evento fizemos todas as atividades físicas, ouvimos sobre a importância dos exames para a prevenção do câncer de próstata e como é essencial passar a informação adiante e também os cuidados para as mulheres”, disse Elaine, que aferiu pressão arterial e fez os testes rápidos que estavam oferecendo na ação.

E na Policlínica de Heliópolis não poderia ter sido diferente. Com uma mesa bem caprichada com café da manhã para os pacientes, a equipe de enfermagem tirou dúvidas e orientou quem estava na unidade sobre a prevenção.