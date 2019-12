Belford Roxo encerra a 9ª edição dos Jogos da Amizade

A Secretaria de Educação de Belford Roxo encerrou, no Ciep Municipalizado Constantino Reis, bairro São Bernardo, as atividades dos Jogos da Amizade. A nona edição contou com 23 escolas municipais, sendo 350 alunos que

participaram de competições de futsal, handball, piques, queimada, atletismo, entre outros. As modalidades estão de acordo com a Proposta Curricular, como: Jogos pré-desportivos e Jogos cooperativos. Todos os estudantes receberam medalhas de participação.

Foram seis etapas desde o dia 11 até o dia 22 de novembro com o objetivo de educar e socializar através do esporte, valorizar a prática da Educação Física escolar e promover a integração e inserção social entre os alunos. “Apesar da

competitividade, procuramos trabalhar o respeito, afinal, meu adversário não é meu inimigo. E com isso fizemos jogos contra de escolas e também mistos”, explicou o chefe da Divisão de Projetos Especiais, Vicente André Araújo.

Para o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, os jogos é um momento prazeroso, já que Educação Física é a matéria favorita de alguns alunos. “Sabemos que Belford Roxo é um celeiro de talentos, por isso o interesse em investir no esporte através de projetos como esse e ter retorno dos estudantes. Pensando nisso, ano que vem todas as escolas irão receber material esportivo novinho, como bola, rede e até quimonos”, anunciou Denis.

Os amigos Midian Gomes, 12 anos e Cauã da Silva, 11, são alunos da Escola Municipal Pastor Rubens de Castro. A menina já participou dos jogos outras vezes, enquanto para Cauã foi a primeira vez. “Joguei vôlei, queimado, futevôlei e outras coisas. Gosto muito de jogar, mas a amizade é acima de tudo”, disse Midian que estava ansiosa para receber a medalha. “Fiz muitas amizades”, acrescentou Cauã.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo