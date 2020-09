Belford Roxo empossa novo Conselho Municipal de Trabalho

A Secretaria de Trabalho de Belford Roxo empossou nesta quinta-feira (17/09) os representantes do novo Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda (COMTER-BR). A cerimônia aconteceu na Câmara de Vereadores, e contou ainda com a certificação de alunos que se formaram em cursos ministrados pela secretaria e o Sistema Nacional de Emprego (SINE). O Conselho é tripartite, com representantes do governo, dos trabalhadores e empregadores. Em virtude da pandemia, o mandato, que normalmente é de um ano, é válido até 30 de março de 2021.

“O Conselho é um órgão deliberativo que conta com a participação de três principais segmentos da sociedade. É gratificante estarmos com o Conselho em funcionamento. Conseguimos trazer muitas melhorias para Belford Roxo, como o Sistema Nacional de Emprego (SINE). Através do Conselho vamos conseguir parceiros para realizar um curso de qualificação para mulheres vítimas de violência doméstica, fazendo com que elas sejam respeitadas pela sociedade. Nossa ideia é nos próximos quatro anos qualificarmos mais de 5 mil pessoas que vivem em vulnerabilidade social, através de novas parcerias”, destacou o secretário municipal de Trabalho, Adriano Nascimento, lembrando outras atribuições do Conselho, como a deliberação e as políticas públicas de Trabalho, Emprego e Renda, apreciação e aprovação dos planos de ações e serviços do SINE, e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O professor Eduardo Monteiro, presidente do Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense, foi eleito o presidente do COMTER-BR. “É importante e fundamental a presença do Conselho na luta, na qualificação e nos direitos do trabalhador, e na busca por oportunidades”, disse Eduardo Monteiro.

A composição da mesa do evento contou ainda com a secretária municipal de Assistência Social, Brenda Carneiro; a presidente da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (FUNBEL), Clarice Santos; A presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belford Roxo, Ariane Pessoa; e da coordenadora de Qualificação Profissional do Estado do Rio de Janeiro, Sandra Baptista; o representante da Secretaria Estadual do Trabalho, Gilmar Moreira.

Membros do COMTER-BR

– Presidente do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda: Eduardo Monteiro (presidente do Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense).

– Conselheiros pela Secretaria Municipal de Trabalho: Adriano do Nascimento Floriano, titular. Lizia Meneghitti de Figueiredo, suplente.

– Conselheiros pelo SINE: Thalita Santos Fernandes, titular. Daniele do Nascimento da Silva, suplente.

– Conselheiros pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belford Roxo(CDL): Ariane Pessoa, titular. Edmildes Rocha, suplente.

– Conselheiros pela Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu (SINCOVANI): Sueli Ribeiro Lima, titular. Jane Abdon Araújo, suplente.

– Conselheiros pela Articulação Política: Marcelo de Jesus, titular. Daniel dos Santos Juvenal, suplente.

– Conselheiros pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Jéssica Carla Pontes da Silva, titular. Letícia Lack Martins, suplente.

Certificados

Ainda no evento, a Secretaria Municipal de Trabalho certificou 25 alunos que participaram dos cursos de massoterapia com técnicas para o relaxamento do idoso; reflexologia podal, estimulação cognitiva, atendimento ao público e customização. As aulas foram ministradas pela professora Cláudia Hosana em curso de 25 a 35 horas semanais.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo