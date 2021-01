Belford Roxo empossa novo Conselho de Educação

A Secretaria de Educação de Belford Roxo empossou hoje (28-01), na Câmara Municipal, os 18 novos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação para o biênio 2021/2022, sendo representantes do poder Legislativo, Executivo e sociedade civil. A reunião, presidida pelo secretário de Educação, Denis Macedo, também elegeu Clayton Carneiro da Silva (representante do executivo) para o cargo de vice-presidente do conselho. Os presidentes do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado, e do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Cássio Silva do Nascimento, também participaram da reunião.

Para o secretário e presidente do conselho, Denis Macedo, o momento é de desafios. “O conselho tem um papel importante para a elaboração de políticas públicas. Ano passado chegamos à conclusão de que as aulas seriam on-line devido à pandemia e a maneira que os alunos seriam avaliados em reunião com o conselho. Este ano, vamos discutir a retomada das aulas parcialmente presenciais e um dos fatores importantes nisso será o acolhimento dessas crianças”, explicou Denis, ao lado do vereador Matheus Ricardo.

“A Educação está no caminho certo. São muitas escolas reformadas e um ensino de qualidade. O trabalho está sendo bem feito. Também sou do Conselho Tutelar e lá podemos constatar que não temos crianças fora das escolas”, destacou Cássio Silva do Nascimento. De acordo com o vice-presidente do CME, Clayton da Silva, o ano de 2020 será todo resolvido nas reuniões deste ano. “O retorno dos alunos será proposto através de um plano de ação em conjunto com a saúde, por exemplo”, resumiu.

Conselheira pela primeira vez, Adriana Busch Pereira está no município há quase 26 anos. Foi professora regente por 14 anos e está há 12 na Secretaria de Educação. “Sempre tentei contribuir para uma educação de qualidade no município e hoje como conselheira do CME estou muito feliz em poder atuar nas demandas coletivas do processo pedagógico em torno da Educação. Nesse novo biênio, teremos grandes pautas devido à pandemia e a volta de nossos alunos às salas de aula. Estarei atuando democraticamente para viabilizar a cada dia uma Educação de qualidade para as crianças da rede municipal de ensino”, enfatizou Adriana.

Conselho Municipal de Educação

Representantes do poder Legislativo:

– Titular: Adeilton da Silva Oliveira

– Suplente: Arlete Santos Salles

– Titular: Antônio Justino de Lima

– Suplente: Leila Gomes de Souza Gonçalves

– Titular: Elisa Monique Araújo de Vasconcellos

– Suplente: Júlia Oaskes

Representantes do Executivo Municipal:

– Titular: Rosângela da Silva Garcia

– Suplente: Adriana Ferreira de Jesus Pires

– Titular: Adriana Busch Pereira

– Suplente: Geise Wyterlin do Nascimento

– Titular: Clayton Carneiro da Silva

– Suplente: Jorge Vitor Gomes Matoso

Representantes da Sociedade Civil:

– Titular: Deiseli Costa Coutinho da Silva

– Suplente: Margareth Santolin de Aguiar

– Titular: Angela da Silva Rocha

– Suplente: Maria José Rodrigues de Carvalho

– Titular: Maria do Carmo Volú

– Suplente: Tânia Lúcia Barbosa de Azevedo