Belford Roxo elege Conselho Municipal de Trabalho

A Secretaria municipal de Trabalho de Belford Roxo elegeu o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. O escolhido para comandar o órgão é o professor Eduardo Monteiro, que é presidente do Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense. O Conselho é tripartite, com quatro representantes do governo, quatro dos trabalhadores e quatro dos empregadores. Em virtude da pandemia, o mandato, que normalmente é de um ano, é válido até 30 de março de 2021.

Após a eleição, a mesa diretora do Conselho ficou composta da seguinte forma: Eduardo Monteiro (presidente); Gleyce Kelly (secretária executiva). Membros: Ariane Pessoa; Sueli Ribeiro Lima; Lizia Meneghitt; Thalita Fernandes e Adriano do Nascimento.

Definir diretrizes e prioridades

O secretário municipal de Trabalho, Adriano do Nascimento, explicou que uma das principais funções do Conselho é definir diretrizes, prioridades e critérios para as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, no município. “O Conselho é um órgão deliberativo que conta com a participação de três principais segmentos da sociedade”, comentou Adriano, que, juntamente com membros do Conselho, visitaram onde a professora Cláudia Hosana dá aula de reflexologia podal.

O evento contou ainda com integrantes do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu (Sincovani); membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Emprego.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo