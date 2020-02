Belford Roxo e governo do RJ assinam termo de cooperação para área da Saúde

Valor do investimento é de R$ 9 milhões. Documento especifica a reestruturação das unidades da rede munciipal, como reformas.

O secretário de Saúde de Belford Roxo, Christian Vieira, se reuniu ontem com o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos. Durante o encontro, foi assinado um termo de cooperação para reestruturação das unidades municipais de Saúde. O Estado liberou R$ 9 milhões para serem utilizados em reformas.

Christian Vieira destacou que, ao assumir o governo em 2017, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, encontrou a Saúde em estado precário, pois o Hospital Municipal, Hospital Infantil, Unidade Mista do Lote XV (agora transformada em UPA) e a UPA do Bom Pastor estavam fechadas. Outras unidades também funcionavam precariamente. “Essa parceria com o governo do Estado é importante, pois avançamos muito na área da Saúde e em outros setores. São recursos financeiros que irão ajudar muito ao município. Nosso objetivo é oferecer um atendimento de qualidade à população, descentralizando a Saúde para que a pessoa não precise se deslocar muito em busca de médicos ou outro tipo de atendimento”, finalizou Christian Vieira.

Construção de UBS e USF

O secretário destacou que, além de colocar os dois hospitais e as duas UPAs para funcionar, a Prefeitura também construiu Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) em alguns bairros. “Destaco também que inauguramos o Complexo Regulador, local onde a pessoa pode marcar diversos tipos de exames sem aquela dificuldade de dormir na fila com sol ou com chuva. Investimos também e capacitação de nosso profissionais para que eles adquiram cada vez mais conhecimentos”, concluiu Christian Vieira.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo