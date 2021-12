Belford Roxo e DER-RJ alinham detalhes para pacote de obras

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, se reuniu com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RJ), Herbert Marques. Durante o encontro, na sede do órgão, o prefeito, que estava acompanhado pelo secretário de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, Odair Cunha, e pela subsecretária, Ana Titonel, solicitou a conclusão das obras da Avenida Automóvel Clube e da Avenida Joaquim da Costa Lima, além de apresentar projetos para a obtenção de recursos para obras em diversas encostas do município.

Satisfeito com o resultado do encontro, o prefeito Waguinho destacou que o presidente do DER-RJ foi muito solícito e se mostrou disposto a ajudar Belford Roxo. “A Automóvel Clube e a Joaquim da Costa Lima (que tem 12 km de extensão) são duas importantes vias sob gestão do Governo do Estado que passam por diversos bairros do município”, concluiu Waguinho, destacando que a Secretaria de obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios mapeou algumas encostas do município para fazer as intervenções necessárias com o apoio do DER-RJ.

Via irá receber pavimentação, sinalização e iluminação

Ana Titonel explicou que a Avenida Joaquim da Costa Lima tem 12 km de extensão. As obras na via preveem pavimentação, sinalização e iluminação. Já na Avenida Automóvel Clube, o DER em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, está fazendo intervenções a fim de permitir a trafegabilidade até a conclusão do processo licitatório.