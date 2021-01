Belford Roxo é contemplado com o programa Espaço 4.0

Programa é uma parceria com o Governo Federal e vai oferecer cursos para pessoas especialmente em situação de vulnerabilidade.

Os jovens de Belford Roxo vão ganhar um novo espaço para capacitações e formações no meio tecnológico que irá prepará-los para o mercado de trabalho. O programa Espaço 4.0, uma parceria com o Governo Federal, vai oferecer cursos para pessoas de 15 a 29 anos, especialmente em situação de vulnerabilidade. O pedido foi da deputada federal Daniela do Waguinho que fez a interlocução com o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, garantindo emendas de R $300 mil para a implementação. O objetivo é alcançar mais de 400 jovens.

O programa vai funcionar na Estação da Cidadania, bairro Piam, com cursos de Capacitação Tecnológica para Manutenção de Computadores e Notebooks; Capacitação Tecnológica para conserto de celulares e tablets; e Capacitação Tecnológica em Desenho em planejamento em impressora 3D. Ao final do programa, os alunos receberão certificados.

Índice elevado de jovens

De acordo com dados da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher, o bairro Piam tem o índice elevado de jovens em situação de vulnerabilidade social, o que contribuiu para a escolha do local que funcionará os cursos. “Através do projeto iremos melhorar a qualidade de vida desses jovens, aumentar sua autoestima e a sua perspectiva no ingresso ao mercado de trabalho. Os cursos vão contar com toda a aparelhagem, desde tablets, computadores e notebooks a impressora 3D e projetor”, garantiu o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho.

A deputada Daniela do Waguinho destacou que seu mandato é de muito trabalho. “Estou sempre em busca de emendas para ajudar Belford Roxo. Essa é mais uma parceria que terá benefícios não só para o jovem, mas para toda a família, uma vez que essas pessoas adquiram experiência para o mercado de trabalho. A tecnologia está sempre evoluindo. Precisamos acompanhar e criar espaços como esses para que as pessoas estudem sobre”, ressaltou Daniela.

Secretaria da Juventude planeja e executa programas cm parcerias

O município possui a Secretaria Executiva da Juventude que planeja e executa programas, com parcerias, voltados a esse público. Um exemplo é o curso EAD do programa Inova Jovem, voltado a jovens que sonham em mudar de vida por meio do empreendedorismo, abrindo seu próprio negócio. Também desempenham o programa de Gestão de Finanças Pessoais (GFP), que orienta os jovens quanto ao seu planejamento financeiro, os preparando para o início da vida adulta e o ID Jovem, em parceria com o Governo Federal, programa que dá acesso a benefícios como meia-entrada de eventos artísticos-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou descontos no sistema de transporte coletivo interestadual.