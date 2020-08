Belford Roxo dá início as ações do Agosto Lilás e comemora 13 anos da Lei Maria da Penha

A Secretaria da Mulher de Belford Roxo montou um stand na Praça Eliaquim Batista, Centro, para dar início as atividades do Agosto Lilás. A ação também está comemorando os 13 anos da Lei Maria da Penha (comemorado no dia 7 de agosto) com inscrições de cursos para a Microlins, trabalho informal para a Mary Kay e também para o curso de cuidador de idosos da própria Secretaria.

A coordenadora da Ceambel (Centro Especializado à Mulher), Ana Cristina de Souza, explicou que as vítimas de violência chegam até o equipamento de quatro maneiras: encaminhadas pela saúde, Deam (Delegacia Especializada a Mulher), Conselho Tutelar e demanda espontânea. “Desde 2006, o equipamento já atendeu mais de três mil mulheres. Prestamos amparo jurídico, psicológico, social e psicopedagogo para os filhos das vítimas. Queremos deixar claro para as mulheres que elas não estão sozinhas”, destacou.

Aumento no número de casos

Com a quarentena neste período de pandemia, o número de casos de violência aumentou, mas o de registros não. De acordo com a delegada titular da Deam, Cristiane Almeida, a intenção é mostrar às vítimas que os equipamentos especializados estão funcionando. “Essa parceria com a Ceambel é importante, pois muitas mulheres que fazem o registro conosco desistem de buscar o atendimento nos equipamentos. Lá, elas fazem esse trabalho de busca”, explicou a delegada ao lado da policial Dejane Alves.

De passagem pela praça, a dona de casa Sandra Regina, 49 anos, ficou muito feliz com a ação. “É sempre bom saber que existem pessoas para nos ajudar, pois quando denunciei meu companheiro e decidi me separar, não foi fácil”, disse.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo