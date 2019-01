Belford Roxo dá descontão na cota única do IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2019 dos creca de 185 mil contribuintes do município de Belford Roxo já está disponível para a população. Os carnês já estão sendo emitidos e chegarão na residência de cada morador através dos Correios no mês de fevereiro. Porém, aos que já quiserem efetuar pagamento, é possível realizar o mesmo de duas maneiras. Uma delas é comparecer ao posto que fica no térreo da sede da Prefeitura, na Avenida Floripes Rocha 378, no Centro. A outra forma é emitir a segunda via através do site da Prefeitura (www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br) na aba IPTU 2019. Para emissão basta ter o número do imóvel, disponível na primeira página do carnê do ano passado.

O pagamento pode ser realizado da seguinte maneira: em cota única com 10% de desconto até o dia 20 de fevereiro de 2019; em cota única com 5% de desconto até o dia 28 de fevereiro de 2019; em cota única sem desconto até o dia 10 de março de 2019; parcelado de 8 a 10 vezes, sendo a primeira parcela no dia 10 de março de 2019.

“Quem quiser e puder, não precisa esperar o carnê chegar na residência. O site já está funcionando e já está totalmente disponível para ser acessado. O cidadão que entrar acessar site consegue emitir tanto em cota única quanto parcelado, é só imprimir. Mas caso a pessoa prefira, pode vir nos procurar aqui no prédio da Prefeitura que iremos atendê-la e ajudá-la da melhor maneira possível”, relatou Andrea de Almeida, secretária executiva na Divisão de Arrecadação de Impostos Imobiliário e Territorial (DVIT).