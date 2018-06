Belford Roxo convoca servidores para fazer o cadastramento biométrico

Foto: Cláudio Nunes/PMBR/Divulgação

Com o objetivo de organizar e modernizar o setor, a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, está convocando os servidores para o cadastramento biométrico. Todos os funcionários da Saúde terão que cadastrar as digitais para a utilização do equipamento do ponto biométrico, que deverá ser adotado em breve no município. O cadastramento iniciou nesta semana e está acontecendo no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Belford Roxo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para o cadastro, os servidores devem levar os seguintes documentos: carteira de identidade, um documento que contenha a numeração da matrícula e um documento que contenha a numeração do PIS/PASEP. Ao todo são cerca de 2 mil funcionários, sendo que 800 já fizeram o cadastro.

