Belford Roxo continua vacinação antirrábica em quatro bairros

A Campanha de Vacinação Antirrábica em Belford Roxo voltou com tudo. Durante dois dias de agosto e dois do mês de setembro, as equipes do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses da Secretaria de Saúde estarão em quatro bairros para continuar a imunização. Na semana passada, os técnicos estiveram no Lote XV, Parque Veneza, Parque Suécia e Jardim Gláucia. No total, 3.211 animais receberam as doses, sendo 2.451 cães e 760 gatos. Nesta quarta-feira (25), a vacinação será na Avenida Cilo Costa, s/n, no bairro Bom Pastor, das 9h às 15h.

De acordo com o subsecretário de Saúde Brayan Lima a meta é de que até o final de outubro toda a população de cães e gatos esteja vacinada. “Estamos vivendo um período pandêmico que forçou boa parte das pessoas a ficarem isoladas e distantes umas das outras. Mais do que nunca percebemos o valor da vida dos nossos amiguinhos de quatro patas e de como podemos prevenir a raiva os vacinando”, informou Brayan.

Dona de 14 gatos e quatro cachorros, Marta da Silva conseguiu vacinar todos os seu pets. “Essa campanha é necessária, pois diante dessa pandemia, muitas pessoas encontram dificuldade em vacinar seu animal. Um exemplo sou eu que tenho muitos gatos e cachorros. Não teria condições para pagar. É muito importante a Prefeitura disponibilizar essas doses”, disse. Assim como Marta, dona Neuza Gama levou sua cachorrinha Jade para se vacinar. “Essa campanha é muito importante para a saúde do animal, pois previne a doença. A prefeitura está de parabéns pela ação”, resumiu.

Veja os locais de vacinação

Local: Av. Cilo Costa s/n

Referência. Atrás da Rodoviária do Bom Pastor

Data: 25/08

Horário: 9h às 15h

Local: Campo do Vicentão (ao lado do CIEP Grande Othello 315)

Endereço: Rua Munir s/n

Bairro: Bom Pastor

Data: 27/08

Horário: 9h às 15h

Local: Igreja Batista Central do Redentor

Bairro: Jardim Redentor

Data: 01/09

Horário: 9h às 15h

Local: UBS Santa Marta

Endereço: Estrada do Conde, 370

Bairro: Santa Marta

Data: 03/09

Horário: 09:00 às 15:00h