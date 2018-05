Belford Roxo continua com a campanha contra a influenza

Foto: Cláudio Nunes/PMBR/Divulgação

Ainda dá tempo de se vacinar contra a gripe. A 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a doença vai até o dia 1º de junho. Belford Roxo entrou na luta contra a Influenza e realizou no último sábado, o Dia D. A Prefeitura, através das Secretarias de Saúde e Executiva de Promoção e Proteção à Saúde, disponibilizou cerca de 35 mil doses da vacina, que foram distribuídas em 30 postos. A abertura foi feita na Policlínica do Idoso, no bairro Farrula, pelo secretário de Saúde Vander Louzada, que disse sobre a importância da imunização.

