Belford Roxo conquista cinturão de peso absoluto e medalha de prata no Pan-Americano de Jiu-Jítsu

A Vila Olímpica de Belford Roxo fez bonito no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jítsu, realizado na Vila Militar, Zona Oeste do Rio. No evento, organizado pela Sport Jiu-Jítsu South American Federation (SJJSAF), o município conquistou um cinturão de peso absoluto e medalha de prata com Kelly Glaucielle Martins Barbosa, e outra medalha de prata com João Soares. O professor Arnaldo Batista e Gabriel Gustavo Berbert também fizeram parte da equipe.

O professor Arnaldo Batista declarou que o resultado é fruto da dedicação e trabalho da equipe. “Fazemos tudo com profissionalismo, mesmo com a pandemia. Nosso esforço foi recompensado com um resultado expressivo”, finalizou.

A equipe de Jiu-Jítsu da Vila conta com uma parceria com a Guarda Civil Municipal e tem como professores Arnaldo Batista, que é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Alex Oliveira e Fábio Von, ambos da Guarda Civil Municipal.

A Vila Olímpica (Rua Lecílio, s/n) tem cerca de três mil pessoas inscritas nos projetos esportivos. Além da pista de atletismo, a vila oferece aulas de judô, karatê, jiu-jítsu, dança, capoeira, caminhada orientada, ginástica rítmica, funcional e localizada, futebol de areia, de campo e futsal, vôlei, basquete, handebol e treino funcional. Para participar é só comparecer na secretaria da Vila, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, e apresentar documento de identificação e comprovante de residência. A inscrição é gratuita.