Belford Roxo comemora Dia Mundial da Síndrome de Down com evento especial

O encerramento do evento foi com uma confraternização dos funcionários da instituição e de outros setores

“Nossas diferenças nos tornam ainda mais iguais”. Foi com esse tema que a Secretaria de Saúde de Belford Roxo, em parceria com a Secretaria de Educação conduziram a Semana Especial da Síndrome de Down em alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Down (21 de março) na Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin. Durante toda a semana foram feitas rodas de conversa com psicólogos, fonoaudiólogo, fisioterapeuta ocupacional, shiatsu com fisioterapeutas, atividades terapêuticas com os fisioterapeutas, psicopedagogos e educadores físicos, orientações em saúde bucal, dia da beleza, atividades de psicomotricidade, oficina de artes e auriculoterapia. O encerramento contou com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho.

A diretora da Divisão de Reabilitação e responsável pelo ambulatório Albert Sabin, Lidiane Sagave, explicou que a unidade atende as crianças com comprometimento neuropediátrico e oferece atividades como fisioterapia, terapia, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, educadores físicos, dentistas e psicólogos. “Além disso, oferecemos também para as mães o tratamento e acompanhamento de pilates e shiatsu, pois entendemos a importância de cuidar e ter um momento para elas. Sobre o evento é muito importante essa conscientização pois eles são muito capazes. As terapias e tratamentos ajudam para que evoluam a cada dia e as oficinas os treinam para o mercado de trabalho. E conversando com a população, conseguimos uma assistência e acolhimento maior para eles”, informou.

Acolhimento

Para o diretor das Policlínicas e Especializadas, Admilson Figueiredo, essa parceria traz a valorização e a importância do cuidado com as crianças com Síndrome de Down.

“É um trabalho que busca trazer mais qualidade de vida para as nossas crianças e mostrar para a sociedade o importante papel que elas têm no convívio social e a responsabilidade de todos nós com esse cuidado e atenção que necessitam”, explicou.