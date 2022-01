Belford Roxo: colônia de férias vai até dia 28 de janeiro

A Secretaria de Educação de Belford Roxo promove até o dia 28 de janeiro a Colônia de Férias BrincaBel em 19 unidades escolares e mais 13 instituições conveniadas, atendendo alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade, das 8h às 12h.

O objetivo é proporcionar momentos de lazer e diversão com diversas atividades como: brincadeiras, esporte, rodas de conversa, cultura, cantigas, contação de histórias e muito mais. A merenda também é garantida para os alunos durante todo o horário que estão nas unidades.

De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, a ideia do projeto surgiu a partir de uma percepção de como a pandemia impactou os alunos. “O momento de confinamento e distanciamento social em suas casas foi doloroso para eles. A partir disso decidimos proporcionar momentos de diversão, e como sabemos que muitas famílias não têm condições de dar um lazer para as crianças, concretizamos esse projeto para suas férias. Nas próximas férias pretendemos ampliar”, explicou Denis.

Atividades diversas

Na Escola Municipal Manoel Gomes a diversão está garantida. Os amigos Gabriel Barreto, 15 anos, e Gustavo Tavares, 12, estão aproveitando suas férias. “Nossos amigos são da escola, então estamos muito felizes. É bom para animar as crianças que ficavam em casa sem ter o que fazer. Tenho irmãs

mais novas que também estudam na rede e como são menores, são mais agitadas. Essas atividades ocupam o tempo delas”, disse Gustavo.

Alunas do Ciep Municipalizado Constantino Reis, Clarisse Freitas, 7, e Sofia Freitas, 9, aproveitaram todas as atividades. “Estamos amando, e é muito melhor com os nossos amigos. Nos divertimos muito juntas”, disse Clarisse.