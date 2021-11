Belford Roxo: Cidadania em Ação faz quase mil atendimentos

Diversos serviços em dia de mobilização. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher (SEMASCM) realizou o projeto Cidadania em Ação na Unidade Básica de Saúde Maria de Fátima da Silva, na Rua Begônia, Bom Pastor. Durante a ação, o público recebeu a oportunidade de fazer o cadastro para o CPF, bolsa-família, cartão do SUS, vale social, certidões, quitação eleitoral, declaração de Imposto de Renda, isenções cartoriais, ouvidoria, exame de vista, entre outros. Foram feitos 939 atendimentos.

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Brenda Carneiro, ressaltou a importância dos atendimentos para a população. “Estamos levando todos os serviços da rede assistencial do município de Belford Roxo para os moradores do bairro Bom Pastor. Podemos contar também com a presença de grandes parceiros como a Funbel (Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo), Estação Mulher, Hospital Fluminense e a Clínica da Mulher para levar os serviços de saúde e sociais. São diversos programas para todas as idades”, declara Brenda Carneiro.

Vale social

Moradora do bairro Jardim Glaucia, próximo ao local da ação, a dona de casa Rosenir Batista de Oliveira, 57 anos, foi em busca do vale social, um benefício que vai ajudá-la no deslocamento para fazer o tratamento semanal. “Solicitei há algum tempo e quero saber se está liberado. Preciso do vale para dar continuidade ao meu tratamento. Às vezes vou três vezes na semana para o hospital e gasto R$ 40,00 de passagem. Com o vale vai ficar mais fácil”, explica Rosenir Batista.

Solução de pendências

No caso da autônoma Lathoya Emilly, 23, que é mãe de três filhos, ter a oportunidade de resolver várias pendências em um único dia facilita a vida dos usuários. “Hoje eu estou aqui para fazer a certidão de nascimento (isenção), isenção para casamento, exame de vista, preventivo, cadastro único, vacinação. A ação social é muito interessante porque é possível resolver várias coisas em um único local, ainda mais porque temos a semana corrida e cuido das crianças. Aqui eu consigo resolver tudo”, opina Lathoya Emily.