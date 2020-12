Belford Roxo celebra Dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição

Paróquia que leva o nome da santa encerrou as comemorações com alvorada, missas, coroação e carreata.

O dia de Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro), padroeira da cidade de Belford Roxo, foi celebrado pelos fiéis com festa. Após o novenário realizado de 29 de novembro ao dia 7 de dezembro com um padre convidado para a celebração a cada dia, a Paróquia que leva o nome da padroeira, localizada na Rua Padre José Beste, 701, Vila Dagmar, encerrou as comemorações no dia de Nossa Senhora da Conceição com alvorada, missas, coroação e carreata. Todos os eventos foram realizados conforme as medidas de segurança. Ao entrar na Igreja, os fiéis precisavam estar de máscara, usar álcool em gel, medir a temperatura e manter o distanciamento social.

Em seu primeiro ano na paróquia, o Padre Josinaldo Otaciano lembrou que depois de um mês que assumiu a igreja veio a pandemia. “Por segurança, foi preciso fechar as igrejas e os fiéis passaram a assistir às missas e rezar de casa. Hoje podemos nos reunir novamente seguindo todas as medidas de segurança. Nesse período, a padroeira ficou o tempo todo no alto da torre olhando por todos, nos protegendo e transmitindo esperança nesses tempos tão difíceis”, destacou o padre.

Palavra de conforto

Convidado para celebrar a missa pela cidade, o Padre Daniel Pontes, da Paróquia Santo Antônio da Prata, deixou uma palavra de conforto para todos na igreja. “O que permeia em nossos corações é a alegria da padroeira, e que esse sentimento possa visitar todos os lares. Desejo ao município uma renovação e que Nossa Senhora da Conceição interceda por nós. Ao prefeito Waguinho desejamos que a padroeira o abençoe e o conduza nesta nova gestão”, enfatizou o padre Daniel.

“O momento é de união”. A frase é da zeladora de santo, Neuza Barata, a mãe Neuza, que assistiu à missa. “O credo é um só. Deus está presente em todas as religiões e somos uma só corrente. Fui até a igreja da padroeira para pedir pela população e também pela saúde do prefeito para que ele possa dar continuidade ao trabalho que tem feito”, explicou mãe Neuza.