Belford Roxo capacita sobre políticas de Saúde Mental

A Secretaria Executiva de Políticas de Saúde Mental de Belford Roxo, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher, realizou na última quinta-feira (28), na Estação da Cidadania, o treinamento de capacitação: Construindo redes sobre Políticas de Saúde Mental. O evento contou com palestras ministradas por psicólogos e teve como público alvo técnicos da Semascm.

“Realizamos nosso segundo encontro entre os profissionais dos equipamentos da Assistência Social e os profissionais da Saúde Mental do município de Belford Roxo. O principal objetivo desses encontros são habilitar nossos técnicos para realizarem melhores atendimentos aos nossos usuários”, informou a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro.

Diálogo é importante

O secretário executivo de Políticas de Saúde Mental, Paulo Patrocínio, destacou que o diálogo com a Assistência Social é importante para o fortalecimento da rede e ofertas de serviços. “O objetivo do encontro foi de entender e estreitar a atuação dos profissionais na rede de serviços para facilitar o atendimento ao usuário. A pandemia potencializou o sofrimento de algumas pessoas com o isolamento e as numerosas perdas. Mas essas pessoas precisam saber que os serviços não pararam”, explicou Paulo.

Ouvir demandas

De acordo com a psicóloga e diretora da rede de Políticas de Saúde Mental, Angélica Porto, quanto mais em sintonia os dois setores estiverem, melhor será para os usuários e pacientes. “Precisamos ouvir demandas do SUS referentes ao nosso público, que tem necessidades diferenciadas. Iremos oferecer serviços de qualidade a quem pode e deve ter acesso”, resumiu Angélica. “Esse é mais um passo para a ampliação dos serviços e atuação no município. Temos um grande desafio nesse momento, mas, respeitando as regras de distanciamento, conseguimos continuar com os serviços”, acrescentou o psicólogo Valmedir Júnior, que também é o chefe de Divisão em Saúde Mental.