Belford Roxo: Bom Pastor ganhará escola para mil alunos e creche para 250 crianças

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou na última quinta-feira (19) o bairro Bom Pastor onde verificou o andamento das obras de saneamento, esgotamento sanitário, pavimentação e infraestrutura em diversas ruas. O conjunto de intervenções se estende também a bairros vizinhos como Jardim Anápolis, Gogó da Ema, Jardim Redentor e adjacências, beneficiando cerca de 150 mil pessoas.

Waguinho anunciou ainda que está licitando a área para a construção de uma Companhia Destacada da Polícia Militar no Bom Pastor, que irá atender toda a região e seu entorno. O bairro está ganhando também um complexo com uma escola, creche, posto de saúde, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e uma quadra poliesportiva.

Complexo

Acompanhado pelo secretário de Educação, Denis Macedo, o prefeito visitou ainda o complexo que reúne a escola municipal José Cesário Praça (com capacidade para mil alunos), a creche Ana Teresa Ferreira Frasco (para 250 alunos), posto de saúde, o Cras e a quadra poliesportiva. O prefeito esteve também nas ruas do entorno das unidades para fazer um levantamento de obras que serão feitas. “A escola terá dez salas de aula e, assim como a creche, toda a estrutura necessária para acolher os alunos e funcionários”, comentou Waguinho.

Waguinho percorreu também a Avenida Belford Roxo, onde está sendo construído um calçadão de 1.200 metros, que vai da Estrada Boa Esperança à Avenida Distinção. “Por muitas décadas essas localidades ficaram abandonadas. Aos poucos estamos remodelando e transformando toda a região”, concluiu Waguinho, ao lado do secretário de Obras, Odair Cunha, e do subsecretário de Conservação, Adriano Carmo.

Moradores percebem melhorias

Na Avenida Antônio Simões da Costa, Waguinho conversou com moradores, que apontaram problemas no escoamento da água da chuva. O prefeito garantiu que a desobstrução de manilhas será feita. “Moro aqui há 35 anos e percebo que o bairro e o município estão melhorando”, resumiu o pedreiro Marco Antônio de Farias, 52. “O Bom Pastor está recebendo muitas melhorias”, emendou o barbeiro Gabriel Paixão, que serviu um cafezinho e orou com o prefeito.

“O cidadão não pode ficar preso dentro de seu próprio bairro por causa de barricadas. Agradeço ao governador Cláudio Castro pelo apoio que está dando para devolvermos a paz aos moradores. A Prefeitura está trabalhando para melhorar a qualidade de vida dessa população, que por mais de duas décadas ficou abandonada, Vamos licitar a área para que uma Companhia Destacada da Polícia Militar se instale no Bom Pastor”, finalizou Waguinho, destacando o empenho da deputada federal Daniela do Waguinho, em Brasília, e do deputado estadual Márcio Canella, com o governo estadual.