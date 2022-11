Belford Roxo atrai empresas e se transforma em celeiro de empregos da Baixada Fluminense

Investimentos feitos pelo governo de Waguinho estimula a economia de negócios promissores, como a Casa & Vídeo que inaugurou mais uma loja no município da Baixada Fluminense

A cidade de Belford Roxo está se transformando no maior celeiro de geração de empregos da Baixada Fluminense. O fenômeno é fruto dos investimentos realizados pelo governo de Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, na área de infraestrutura, como obras, e têm atraído cada vez mais empresários para a instalação de empresas dos mais diversos ramos.

Redes de grandes marcas já estão instaladas no município e servem para aquecer a economia, esfriar a desocupação no mercado de trabalho e aumentar o otimismo para do surgimento de mais vagas, principalmente no clima de Copa do Mundo e Natal. Uma das empresas que já possuem lojas na cidade, a Casa & Vídeo inaugurou nesta quinta-feira (17) mais uma unidade. Dessa vez, foram os moradores do Jardim

Redentor que ganharam a filial da rede de varejo, uma das das maiores do mercado.

Destaque de um levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), através da plataforma Retratos Regionais, Belford Roxo figura no ranking das cidade da Baixada Fluminense com o melhor desempenho na geração de empregos. E não é à toa: de janeiro a maio de 2021, foram 812 vagas preenchidas, divididos entre os setores da indústria, comércio, serviços e

agropecuária.

Porta aberta para investimentos

Para o prefeito Waguinho, Belford Roxo é uma ótima porta para entrada de investimentos: a cidade dispõe de toda infraestrutura para receber empresas.

“Belford Roxo fica à beira da rodovia Presidente Dutra, próximo ao Arco Metropolitano, Linha Vermelha e Avenida Brasil, facilitando assim o escoamento

de produção. Além disso, investimos no asfaltamento e urbanização de diversas ruas. Fizemos também um ordenamento nos principais centros comerciais, como Lote XV, Farrula, Heliópolis e Centro. O resultado apontado pela Firjan mostra que estamos no caminho certo, pois em 2017, quando assumi, o município não dispunha de nenhuma infraestrutura. Estamos mudando para melhor essa situação”,

enfatizou.

Comércio com todos os nichos É de se esperar que um dos setores mais ativos de Belford Roxo é o comércio. O município já ganhou duas lojas da Magazine Luiza e uma fábrica da Elanco, que é uma empresa global de saúde animal que desenvolve produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais domésticos e de produção em mais de 90 países. As duas já geraram cerca de 400 empregos. Outras grandes redes, como a Casas Pernambucanas e Magalu também geram empregos e giram a economia.