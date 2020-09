Belford Roxo atinge a marca de 50 mil testes rápidos para Covid-19

A cidade de Belford Roxo atingiu na última semana a expressiva marca de 50 mil testes rápidos para Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde, através do projeto “Saúde em Ação”, iniciado no final do mês de junho, atua em mais de 25 bairros com equipes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários. As testagens rápidas gratuitas integram as ações de proteção à vida que a Secretaria realiza nos bairros. Além dos exames, os moradores que testam positivo já saem com medicação e orientação dos profissionais que compõem as equipes. Ambulâncias também ficam à disposição dos pacientes havendo necessidade de realização de tomografia computadorizada e internação

“Atingimos uma marca histórica. Porque nenhum outro município tem realizado uma campanha tão abrangente para a população de testes rápidos gratuitos contra a Covid-19. Isso nos dá um respaldo muito grande para continuarmos com o tratamento, para ter uma noção de porcentagem da população, em termos de contaminação, e também de avanço e de regressão da doença. Isso é uma coisa que deveria ser feito por todos os outros municípios, uma testagem em massa. Dá um parâmetro muito preciso do que precisa ser feito em cada área com uma abrangência maior de testes. O teste tem que ser realizado enquanto houver pandemia, enquanto não tiver a vacina. O teste rápido é essencial”, destacou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira.

Mais de 400 mil máscaras

Além dos testes rápidos, foram distribuídas ainda nesse período mais de 400 mil máscaras, feitas 14 mil tomografias computadorizadas e entregue mais mil kits de remédios. “A Secretaria de Saúde tem trabalhado para melhor atender a população numa pandemia tão séria. Colocando todo o seu equipamento, mão de obra qualificada de profissionais da saúde, tudo a disposição da população. As unidades de urgências e emergências também estão de portas abertas. Temos os leitos no CAT (Centro Avançado de Tratamento contra o Covid-19), no Xavantes, o Hospital Fluminense, numa parceria público-privada, e o Hospital Municipal. Belford Roxo tem bastante leito, não falta remédio. E temos a tomografia que é bem importante, que mostra o grau de comprometimento dos pulmões. Nossa cidade tem conseguido atender bem a população nessa pandemia, controlando assim a doença”, ressalta o secretário.

Christian Vieira ainda lembrou a importância da manutenção das regras sanitárias que evitam a proliferação e o contagio do vírus. “Muito importante e fundamental ainda as medidas sanitárias. Continuar com o distanciamento social, uso das máscaras, álcool em gel, higiene das mãos periódicas. Isso faz toda a diferença”, finalizou.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.